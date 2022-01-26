غالبية الطرق الفرعية مغلقة بشكل كامل في عجلون

الوكيل الاخباري - كشفت مصادر صحفية عن أن غالبية الطرق الفرعية مغلقة بشكل كامل في محافظة عجلون، وآليات وزارة الأشغال تواصل فتح الطرق في الشوارع الرئيسية.

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وقالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الأربعاء، إن العمل جار على فتح الطرق المغلقة احترازيا بسبب التراكمات الكثيفة للثلوج، مؤكدة أن جميع الطرق المؤدية للمستشفيات سالكة.



وأضافت الوزارة في بيان، أن الآليات التابعة لها باشرت العمل بشكل فوري على إزالة التراكمات الثلجية وإعادة فتح الطرق المغلقة.



وبينت أن بعض الطرق أغلقت احترازيا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كي لا تتسبب المركبات بإعاقة عمل الآليات العاملة في الميدان لإزالة العوائق عليها.



وقالت الوزارة إن الطرق المغلقة ضمن اختصاص الوزارة حتى الساعة 9:30 مساءً:

دبة حانوت _ أبو اللسن _ مثلث المريغة (طريق النقب القديم) بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية بالإضافة إلى الانجماد.

و أعلنت الوزارة لاحقا عن إعادة فتح طريق النقب امام المركبات بعد إغلاقه مؤقتا؛ ليتسنى لآليات العاملة في الميدان العمل على نثر الملح تحسبا لتشكل الانجماد على الطريق.



طريق من مثلث الراجف (الطريق الملوكي) إلى مثلث النقب مغلق احترازيا بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية بالإضافة إلى الانجماد.



شمال طريق إربد - عجلون مغلق بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية وبالإضافة إلى الانجماد الشديد.



طريق غرندل - شريف الجنوب مغلق بسبب تدنى مدى الرؤية الأفقية بالإضافة إلى الانجماد الشديد.



وطريق شريف الجنوبي في الطفيلة باتجاه بصيره مغلق بسبب تراكم الثلوج.



وأكدت الوزارة أن كوادرها ستستمر في العمل في الميدان لفتح الطرق المغلقة، وإدامة الحركة المرورية على الطرق.



ولفتت إلى أنه سيتم نثر الملح على الطرقات ضمن اختصاصها كافة في حال تطلب الأمر ذلك واستنادا للمعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية، لضمان عدم حدوث أي انزلاقات على الطرق.



وأشارت إلى تنسيق دائم ومستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل دوري للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتبع.



ودعت الوزارة، إلى عدم استخدام المركبات وركنها على جوانب الطرق خلال الظروف الجوية المتوقعة خصوصا في المناطق المتوقع أن تشهد تساقطات للثلوج، إلا للضرورة القصوى؛ كي لا تتسبب بإعاقة عمل الآليات والكوادر العاملة في الميدان لفتح الطرق وإزالة التراكمات الثلجية المتوقع تساقطها على الطرق.



وطالبت الوزارة، بتوخي أقصى درجات الحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، مشيرة إلى أن الكوادر الميدانية العاملة في الميدان باشرت منذ صباح اليوم بإجراء جولات ميدانية تفقدية وتم تثبيت الآليات في المناطق الأكثر عرضة للتأثر بالمنخفض الجوي لمعالجة أي ملاحظة وإزالة التراكمات بشكل فوري.



واتخذت وزارة الأشغال العامة والإسكان في أيلول/سبتمبر الماضي إجراءات احترازية استعدادا للظروف الجوية المرافقة لفصل الشتاء، كصيانة خطوط تصريف المياه، وإنشاء أخرى جديدة، وتنظيف عبارات المياه ضمن الاختصاص وتفقد مجاري السيول والأودية لضمان مقدرتها على تصريف مياه الأمطار.



يشار إلى أن الوزارة أعلنت العمل ضمن خطة الطوارئ القصوى اعتبارا من صباح يوم الأربعاء، وتستقبل الملاحظات والشكاوى من خلال تطبيق نظام بلاغات طوارئ وزارة الأشغال العامة والإسكان أو من خلال أرقام غرف الطوارئ والمعلن عنها على منصات الوزارة والتي تعمل على مدار 24 ساعة على الأرقام التالية:



ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس آب ) (0780377223)

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسيـــــــــة (065850111)

غرفة عمليات أشغال مديرية الكــــــــــــــــرك (0780377231)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش (0780377187)

غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبا (0780377366)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معـان (0780377338)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق (0780377389)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء (0780377413)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة (0780377435)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلـــون (0780377324)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء (0780377125)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة (0780377351)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد (0780377273)

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا (0780377394)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة (0780377291)

غرفة عمليات مديرية أشغال إقليم البتــــــــرا (0780377012)