غالبية مطاعيم كورونا تفقد صلاحيتها نهاية العام

الوكيل الإخباري - كشف مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي أن غالبية مطاعيم كورونا المتوفرة في وزارة الصحة سيكون تاريخ انتهائها مع نهاية العام الحالي.

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وأشار البلبيسي إلى عدم الحاجة لشراء مطاعيم في الوقت الحالي، لافتا الى ان مدة الصلاحية تختلف من رقم "تشغيلة" لأخرى، وما سينتهي نهاية العام الحالي هي تشغيلة مطاعيم فايزر، فيما تستمر صلاحية المطعوم الصيني سينافارم حتى نهاية شهر كانون الأول من العام المقبل 2023.



وبين ان المطاعيم التي تنتهي تتلف وفق آليات وبرامج لدى وزارة الصحة، ومنها الحرق، مشيرا الى انه حتى نصل نهاية العام ربما يكون هناك اقبال على المطاعيم وتستعمل قبل انتهاء مدة صلاحيتها.



وجدّد دعوته للمواطنين إلى الإقبال على تلقي المطاعيم التي من شأنها الحماية من الإصابة بالفيروس أو التخفيف من أعراضها.

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