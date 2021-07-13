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الثلاثاء، 13-07-2021 03:28 م

غرامات مالية على مستخدمي خرطوم المياه لغسيل الأرصفة والسيارات

رب
توضيحية


الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري /سلطة المياه وشركات وادارات المياه انها ستبدأ بتنفيذ حملة مكثفة في جميع مناطق المملكة للحد من هدر المياه خاصة الذين يقومون باستخدام "خرطوم المياه" لغسيل الأرصفة والسيارات والممرات وسيتم تحرير مخالفات بحق المخالفين داعية الجميع الى التحلي بروح المسؤولية والمحافظة على كميات المياه التي تصل للمنازل واستخدامها بالطرق السليمة لضمان وصولها الى المجاورين والمواطنين بعدالة مثمنة استجابة شرائح واسعة من المجتمع الاردني لحملات الحد من الهدر المائي داعيا اياهم الى نشر هذه المفاهيم بين الجميع .

واشارت الوزارة /سلطة المياه، في بيان وصل "الوكيل الإخباري"  ان الجولات الميدانية التي تنفذها طواقمها التفتيشية برهنت على استجابة شريحة واسعة وكبيرة من المواطنين لنداءات وحملات وزارة المياه والري المكثفة داعية المواطنين الى اجراء الصيانة اللازمة للمرافق المائية المنزلية وعمل صيانة لعوامات الخزانات والتأكد من سلامة الخزانات حتى لا تتسبب بهدر كميات كبيرة من المياه خاصة حال تعطل العوامة او الخزان وبالتالي ارتفاع ومضاعفة قيمة فاتورة المياه.
 
وشددت وزارة المياه والري /سلطة المياه ان هدر المياه واسرافها بهذه الطريقة يعد تجاوزا للقانون ومخالفا للتعليمات المنصوص عليها في عقد الاشتراك كذلك قيام البعض بشطف ارصفة الشوارع او الممرات الخارجية بواسطة بربيش المياه ويعرض مرتكبيها للمساءلة والعقوبة المنصوص عليها في نظام الشرب وتعليمات مشتركي المياه من خلال تحرير مخالفات وغرامات قد تصل الى فصل خدمة التزويد المائي عن المشترك وتغريمه غرامات مالية ولا تعاد الخدمة الا اذا التزم بذلك وفي حال تكرار الامر يتم فصل الاشتراك وتحويله الى تجاري وتطبيق احكام القانون والتي قد يلحق به غرامات ضخمة وعقوبة الحبس للمستهترين بأهمية الحفاظ على المياه .
 
ونوهت الوزارة /سلطة المياه ان تسرب المياه من المرافق المائية الداخلية تؤدي الى اضرار جسيمة على المباني وكذلك تعطل عوامة الخزان يهدر اكثر من 15 لتر / دقيقة اي حوالي متر مكعب كل ساعة  اضافة الى ان تعطل نياجرا الحمام يؤدي لهدر مايزيد على  12 لتر / دقيقة اي ثلاثة ارباع المتر كل ساعة .

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