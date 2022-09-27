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الثلاثاء، 27-09-2022 03:47 م

غرايبة يبحث عددا من قضايا حقوق الإنسان مع مسؤول أوروبي

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان رحيل الغرايبة عددا من قضايا حقوق الإنسان مع عضو لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية، مقرر وضع صفة شريك من أجل الديمقراطية الممنوحة لمجلس النواب من قبل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا جورج لوكايدس.

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ويزور لوكايدس الأردن في مهمة تقصي حقائق حول التقدم المحرز ضمن محاور الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.


وخلال اللقاء تطرق الغرايبة إلى أهمية زيارة المسؤول الأوروبي وأثرها في تحقيق الزخم المطلوب خلال المرحلة المقبلة، حيث السعي لتحقيق المزيد من الإنجاز نحو الإصلاح والديمقراطية، والبناء على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل تطوير الحياة السياسية في الأردن والانتقال نحو الحكومات البرامجية الحزبية.


كما استعرض غرايبة خلال اللقاء ولاية المركز وطبيعة علاقته مع الحكومة والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني، واستعرض ولاية المركز وآلية عمله، كإصدار البيانات وإعلان المواقف، مشيرا إلى أهمية التعديلات الدستورية وبالأخص التعديل المتعلق بعنوان الفصل الثاني للدستور، والذي جاء استجابة إلى ضرورة تعزيز المساواة.

 

وتناول اللقاء العديد من القضايا الحقوقية منها التوقيف الإداري، وحرية التعبير، وقانون حقوق الطفل.


من جهته، أشاد لوكايدس بالإصلاحات التي ينتهجها الأردن لتعزيز مسيرته الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة.


وأشار الى أن الجمعية البرلمانية ستصدر تقريرها الدوري عن الديمقراطية وحقوق الانسان عن الأردن في نهاية تشرين الثاني المقبل.

 




 

 


 

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