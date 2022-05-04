غرب إربد تواصل تنفيذ خطة متكاملة لإدامة أعمال النظافة العامة

الوكيل الإخباري - قال رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة، إن مستويات النظافة العامة والبيئية في مختلف مناطق البلدية شهدت تحسنا خلال الفترة الماضية بعد تطبيق خطة لإدامة أعمال النظافة خلال عطلة عيد الفطر السعيد.

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وأضاف البطاينة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن كوادر البلدية تواصل تنفيذ الخطة التي أعدتها مسبقا للعمل خلال عطلة العيد، مشيرا إلى أن آليات وكوادر النظافة في البلدية تواصل عملها صباحا ومساء لاستدامة أعمال النظافة، ما أدى إلى تراجع حجم الشكاوى بهذا الخصوص.



ودعا البطاينة المواطنين الى ضرورة التعاون بإخراج النفايات في وقت واحد حتى لا تتراكم، حيث سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن مواعيد لإخراج النفايات لتسهيل أعمال كوادر البلدية.



وتضم بلدية غرب إربد مناطق: كفر يوبا، سوم، بيت يافا، دوقرا، جمحا، زحر، ججين، ناطفة، هام وكفر رحتا.