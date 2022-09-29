"غرب عمان الصناعية": إجراء الانتخابات خارج مقر الغرفة إهانة للجسم الصناعي

الوكيل الاخباري - رفضت جمعية غرب عمان الصناعية الأصوات المنادية بإجراء انتخابات غرفة صناعة عمان والقطاعات الصناعية خارج مقر الغرفة.

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وقالت الجمعية في بيان صحفي اليوم الخميس، إن إجراء الانتخابات خارج الغرفة هو خروج عن المألوف وعن العرف العام، حيث جرت العادة إجراؤها داخل مقر الغرفة، وأن نقلها للخارج هو إهدار للمال العام (اموال الغرفة).



وبينوا أن الغرفة مهيئة ومجهزة بكافة الترتيبات اللوجستية التي تحتاجها الانتخابات، وأنه من غير المعقول الاستجابة لبعض الأصوات الغريبة عن الجسم الصناعي.



وقالوا إن النقابات والغرف تجري انتخاباتها داخل مقراتها، وليس في أي مكان آخر، وأن نقلها إلى خارج الغرف فيه إهانة للجسم الصناعي.



وشددوا أن غرف الصناعة هي بيت الصناعيين، وأنه من غير المقبول الخروج عن العادة والمألوف في الانتخابات.



وتساءلت جمعية غرب عمان الصناعية: "لمصلحة من يتم المطالبة بنقل مقر الانتخاب إلى خارج الغرفة التي هي بيت الصناعيين الأول"؟

ودعت الجمعية إلى ضرورة الالتزام بمكان انعقاد الانتخابات التي لم تجر خارج الغرفة منذ تأسيس الغرف الصناعية.

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