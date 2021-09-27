غرفة تجارة الأردن: فتح حدود جابر ينشّط حركتي التجارة والتصدير

الوكيل الإخباري - أشاد رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، بقرار الحكومة إعادة فتح الحدود الأردنية السورية (مركز حدود جابر).

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وقال الكباريتي، الإثنين، إن "فتح الحدود مع سوريا، قرار بالاتجاه الصحيح لتنشيط الحركة التجارية من جهة، وحركة الـ (ترانزيت) من الأراضي الأردنية إلى دول الجوار، من جهة أخرى، إضافة إلى تصدير السلع والمنتجات الأردنية إلى دول أوروبا ولبنان".



وأضاف إن "العلاقات الأردنية السورية تربطها مصالح مشتركة، ولاسيما ما يتعلق بالإجراءات اللوجستية والنقل البري والـ (ترانزيت)"، مشيراً إلى أن إغلاق مركز حدود جابر، أثّر سلباً على الحركة التجارية والاقتصادية للبلدين.



وزير الداخلية مازن الفراية قرر إعادة فتح الحدود الأردنية السورية (مركز حدود جابر) اعتباراً من صباح الأربعاء، أمام حركة الشحن والمسافرين، وفق مصفوفة إجراءات فنية ولوجستية خاصة بالمركز.

