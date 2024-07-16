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الثلاثاء، 16-07-2024 04:16 م

غرفة تجارة الزرقاء والجامعة الهاشمية تبحثان التعاون

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم خلال لقائه اليوم الثلاثاء، وفدا من الجامعة الهاشمية ضم عميد كلية العلوم الرياضية الدكتور عمر الهنداوي ومدير المركز الصحي الدكتور هيثم الهياجنة، سبل تعزيز وتفعيل الشراكة من خلال عقد برامج تدريبية.

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واكد شريم بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة المهندس جهاد المرايرة وعماد أبو البندورة، والمهندس باسم الكيلاني، ومدير عام الغرفة لارا الشيشاني سعي الغرفة المستمر للتشبيك بين القطاعين العام والخاص، وتقديم الدعم اللوجستي بتوفير القاعات المناسبة لعقد دورات وندوات تخدم أبناء محافظة الزرقاء.


وأشار إلى اتفاقية وقعت مع الجامعة الهاشمية، هدفت الى تقديم ورشات ودورة تدريبية لأبناء ومنتسبي القطاع التجاري في الزرقاء، إضافة إلى الدورات المجانية من خلال مركز التأهيل المجتمعي.


وتحدث الهنداوي عن أهداف الرؤية الجامعية التي تتمثل بتقديم خدمات المجتمع المحلي، والتي لا تقل أهمية عن جوانب التدريس والبحث العلمي، وخاصة في مجالات التدريب والتأهيل المجتمعي.


وقال الدكتور الهياجنة، إن الجامعة ترغب بعقد ندوات تدريبية بالتعاون مع الغرفة لفئة ذوي الإعاقة وأهاليهم لتقديم من خلال تقديم برامج توعوية خاصة وتوفير بيئة مناسبة للتعامل مع هذه الفئة .

 




 

 


 

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