غرفة تجارة العقبة تفتح باب السوق الامريكي للصناعات والخدمات الوطنية



الوكيل الاخباري - ناقشت ورشة العمل التي نظمتها غرفة تجارة العقبة في مقرها بالتعاون مع غرفة التجارة الامريكية اليوم الاثنين سبل تقوية التبادل التجاري والفرص المتاحة ضمن اتفاقية التجارة الحرة الاردنية الامريكية.



وقال نائب رئيس غرفة تجارة العقبة رامي الرياطي ان هذه الفعالية التوعوية نظمت من اجل تشجيع الصناعات والاستثمارات في العقبة وتعظيم حجم الصادرات الاردنية الى العالم وتحديدا الولايات المتحدة الامربكية.

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