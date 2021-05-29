السبت 29-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

البريد الاردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع بعنوان بيت عرار

دودين: الحزمة التحفيزية التي أطلقتها الحكومة استهدفت تشغيل خريجي الصحافة والإعلام

حريق بمحل زينة سيارات في عمان

مصدر : لا إلغاء لأوامر الدفاع

الصحة العالمية: سينتهي كورونا في هذه الحالة فقط !

بشرى.. العلم يتوصل لأجسام نانوية قد تكون فعالة ضد كورونا

الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ منتصف شباط

محافظة اردنية بلا إصابات كورونا

فحوصات كورونا الإيجابية بالاردن اقل من 3%

الفايز يتفقد مركز تطعيم كورونا الخاص بالمطاعم السياحية

السبت، 29-05-2021 05:36 م

غرفة تجارة عمان : استقبال طلبات الراغبين بفتح منشآتهم المغلقة الأحد

2202122174016496974062


الوكيل الاخباري - تبدأ غرفة تجارة عمان اعتبارا من صباح يوم غد الاحد باستقبال، اصحاب العمل من منتسبيها، الراغبين بفتح منشآتهم المغلقة والعودة لممارسة اعمالهم بالاول من الشهر المقبل، حسبما تم تحديده في خطة الحكومة.
اضافة اعلان


ودَعت الغرفة مالكي هذه المنشآت لمراجعتها اعتبارا من يوم غد الاحد في مقرها بمنطقة الشميساني من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا وحتى مساء يوم الخميس، الثالث من حزيران للإطلاع على البروتوكولات التي تنظم عملها والتوقيع على طلب إعادة فتح المنشأة والتعهد الخاص من قبل صاحب العمل أو المفوّض عن المنشأة بتنفيذ هذا البروتوكول الصادر عن وزارة العمل والمعتمد من وزارة الصحة كلاً حسب قطاعه.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

البريد الاردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع بعنوان بيت عرار

5202121022143927838

دودين: الحزمة التحفيزية التي أطلقتها الحكومة استهدفت تشغيل خريجي الصحافة والإعلام

520215141955757526770

مصدر : لا إلغاء لأوامر الدفاع

520218182354513712004

محافظة اردنية بلا إصابات كورونا

12021822159894049019

فحوصات كورونا الإيجابية بالاردن اقل من 3%

1220199165017796503493

الفايز يتفقد مركز تطعيم كورونا الخاص بالمطاعم السياحية

أخبار متعلقة
image

عودة العمل في جميع محاكم المملكة اعتبارا من الأحد

وزارة-التعليم-العالي-والبحث-العلمي

التعليم العالي لـ الوكيل : لا قرار جديد حول الية امتحان طلبة الطب وطب الأسنان

1202127102843437678888

دعوة أصحاب العمل لحث العاملين لديهم على تلقي مطعوم كورونا

520215183145874190883

الحاج توفيق: ننتظر إجراءات وقرارات الحكومة بعد العيد