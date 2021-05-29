غرفة تجارة عمان : استقبال طلبات الراغبين بفتح منشآتهم المغلقة الأحد

الوكيل الاخباري -

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تبدأ غرفة تجارة عمان اعتبارا من صباح يوم غد الاحد باستقبال، اصحاب العمل من منتسبيها، الراغبين بفتح منشآتهم المغلقة والعودة لممارسة اعمالهم بالاول من الشهر المقبل، حسبما تم تحديده في خطة الحكومة.ودَعت الغرفة مالكي هذه المنشآت لمراجعتها اعتبارا من يوم غد الاحد في مقرها بمنطقة الشميساني من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا وحتى مساء يوم الخميس، الثالث من حزيران للإطلاع على البروتوكولات التي تنظم عملها والتوقيع على طلب إعادة فتح المنشأة والتعهد الخاص من قبل صاحب العمل أو المفوّض عن المنشأة بتنفيذ هذا البروتوكول الصادر عن وزارة العمل والمعتمد من وزارة الصحة كلاً حسب قطاعه.