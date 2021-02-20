السبت 20-02-2021
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غرفة تجارة عمان: تعليق فتح قطاعات جديدة ضربة قاضية

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السبت، 20-02-2021 10:20 م

غرفة تجارة عمان: تعليق فتح قطاعات جديدة ضربة قاضية

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 الوكيل الاخباري - رأى رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، السبت، أن قرار تعليق فتح قطاعات جديدة "صدمة كبيرة" وسيشكل ضربة قاضية للقطاعات المغلقة.

ودعا الحاج توفيق عبر "المملكة" الحكومة إلى اجتماع عاجل مع القطاع الخاص، قائلاً "لا نريد أن يدفع القطاع التجاري والخدمي الثمن، ولم يعد يحتمل المزيد من الخسائر".

وطرح الحاج توفيق تساؤلات بشأن فاعلية الرقابة المفروضة وأساليبها، مضيفاً "من الشجاعة إعادة تقييم أساليب الرقابة".

وقال إن قرار تعليق عودة القطاعات المغلقة في معظمها منذ 17 آذار/مارس، كان "مفاجئا"، واتُخذته الحكومة بدون التشاور مع الغرفة.

ورأى رئيس الغرفة أن كان متسرعا ومن الممكن تأجيله في ظل تبقي نحو 10 أيام لبدء المرحلة الثالثة.

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وأكد، "لسنا مقتنعون أن يوم الجمعة هو السبب، ولا أن الحظر الجزئي هو الحل.. لا يعقل أن يعلق الخلل في كل مرة على شماعة يوم الجمعة وساعتي الحظر الاضافيتين".

الحكومة أعلنت السبت، تعليق فتح أي قطاعات جديدة، في ظلّ تزايد أعداد الإصابات ونسب الفحوص الإيجابيّة بفيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر بدء الحزمة الثالثة من فتح القطاعات المغلقة في الأول من آذار/مارس، وتشمل فتح دور السينما والبلياردو والسنوكر الترويحية الرياضية والترويح والتسلية وأماكن لعب الأطفال، ومراكز الألعاب الكهربائية والإلكترونية، وقطاع المعارض والمؤتمرات.


 




 

 


 

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