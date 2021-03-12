الجمعة 12-03-2021
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الجمعة، 12-03-2021 10:01 م

تعطيل الصفحة الرئيسية فقط

غرفة تجارة عمان تنفي اختراق قاعدة بياناتها

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غرفة تجارة عمان


الوكيل الإخباري - نفت غرفة تجارة عمان مساء اليوم الجمعة اختراق قاعدة البيانات الخاصة فيها، مؤكدة ان القرصنة طالت الصفحة الرئيسية للموقع الالكتروني فقط.

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وقالت الغرفة في بيان صحفي اطلع "الوكيل الإخباري " عليه ، ان عملية القرصنة التي تعرض لها موقعها مساء اليوم ادت الى تعطيل الصفحة الرئيسية فقط ولم يصل الاختراق الى قاعدة البيانات.


واكدت الغرفة، انه تم ايقاف الموقع مؤقتاً، حيث تعمل مع الجهات المختصة على متابعة عملية الاختراق واعادة الموقع للعمل من جديد باسرع وقت ممكن لاستكمال تقديم خدماته كالمعتاد .


وشددت الغرفة، أن موقعها الالكتروني لا يقوم بعملية تسجيل أو شطب شركات أو اصدار تصاريح تنقل للتجار وانما يقدم خدمة التجديد الالكتروني وينشر اخبار الغرفة ونشاطاتها ومعلومات عامة عن الاقتصاد والتجارة.


واكدت الغرفة في بيانها، أن البيانات التي تخص اعضاء الغرفة والتي يوفرها الموقع هي معلومات منشورة على الموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات .


وعبرت الغرفة عن شكرها للجهات الرسمية ولمركز المعلومات الوطني للجهود التي يبذلونها والتعاون الذي قدم بعد عملية الاختراق، مؤكدة انها ستتخذ الاجراءات القانونية بحق من ارتكب هذا العمل .

 

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