غرفة صناعة الأردن: 15 مليار دينار حجم الاستثمار في القطاع الصناعي الأردني

الوكيل الإخباري– قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير إن نسبة مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمالي هو 24.7% بطريقة مباشرة، و40% بشكل غير مباشر، ولدى القطاع الصناعي الأردني قدرات تصديرية كبيرة تبلغ 93% من اجمالي الصادرات الوطنية، فيما تصل منتجاته لأكثر من 142 دولة.

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ولفت المهندس الجغبير خلال لقائه مع نقيب أصحاب شركات التخليص ضيف الله أبو عاقولة اليوم السبت الى ان القطاع الصناعي من القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار المباشر، حيث استحوذت الصناعة على 80% من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للبلاد خلال العقد الاخير، فيما يصل حجم الاستثمار بالقطاع لنحو 15 مليار دينار.