غرفة طوارئ في بلدية الأزرق استعدادا للمنخفض الجوي

الوكيل الاخباري - أعلنت بلدية الأزرق الجديدة بمحافظة الزرقاء اليوم السبت، عن فتح غرفة الطوارئ في البلدية وتفعيل العمل بها على مدار 24 ساعة استعدادا للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة بدءا من مساء اليوم السبت ولأيام عدة.



وبين رئيس البلدية يحيى زين الدين، أنه تم إعلان حالة الطوارئ المتوسطة في جميع مناطق قضاء الازرق وجاهزية كافة كوادر البلدية للعمل خلال المنخفض الجوي المتوقع، داعيا المواطنين الى الابتعاد عن مجاري السيول والاودية والابلاغ عن أية مشكلة قد تواجههم للتعامل معها فورا.



ودعا المواطنين للتواصل مع البلدية من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى ارقام البلدية وهي: رئيس البلدية 0770992201، المدير الاداري 0795738484، إضافة الى رقم البلدية المباشر 0771003773.

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