السبت 18-03-2023
الوكيل الاخباري

تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية

زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب سواحل الإكوادور

مبارك حصول احمد نايف القضاة على درجة الدكتوراه

غرفة طوارئ في بلدية الأزرق استعدادا للمنخفض الجوي

سقوط صاروخ بغلاف غزة

تطورات المنخفض وتفاصيل حالة الطقس يوم الاحد - تحذيرات

مؤتة تحصد المركز الأول في المسابقة الطبية الوطنية

نشاط في صناعة أفلام الكرتون بشابات جرش

سلـطة وادي الأردن تحذر من السيول

توضيح حول كتاب تأجيل اقساط القروض في رمضان

السبت، 18-03-2023 09:38 م

غرفة طوارئ في بلدية الأزرق استعدادا للمنخفض الجوي

3202312175636656159310


الوكيل الاخباري - أعلنت بلدية الأزرق الجديدة بمحافظة الزرقاء اليوم السبت، عن فتح غرفة الطوارئ في البلدية وتفعيل العمل بها على مدار 24 ساعة استعدادا للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة بدءا من مساء اليوم السبت ولأيام عدة.

وبين رئيس البلدية يحيى زين الدين، أنه تم إعلان حالة الطوارئ المتوسطة في جميع مناطق قضاء الازرق وجاهزية كافة كوادر البلدية للعمل خلال المنخفض الجوي المتوقع، داعيا المواطنين الى الابتعاد عن مجاري السيول والاودية والابلاغ عن أية مشكلة قد تواجههم للتعامل معها فورا.

ودعا المواطنين للتواصل مع البلدية من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى ارقام البلدية وهي: رئيس البلدية 0770992201، المدير الاداري 0795738484، إضافة الى رقم البلدية المباشر 0771003773.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
320231691510999564929

مؤتة تحصد المركز الأول في المسابقة الطبية الوطنية

3202315183723160862234

نشاط في صناعة أفلام الكرتون بشابات جرش

320231414518949426691

سلـطة وادي الأردن تحذر من السيول

320231718051599555087

اجتماع بعجلون يبحث زيادة مخصصات استصلاح الأراضي

320231322462504591410

انطلاق المعسكر السياحي البيئي لمديرية شباب المفرق

320231812266386067104

شباب إربد تحتفل بذكرى معركة الكرامة

أخبار متعلقة
1671987167316

وزارة الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة في المملكة

c997d5ba-الجامعة-الأردنية-scaled-1

طبيب طوارئ يروي تفاصيل وفاة موظف كافتيريا الجامعة الأردنية

thumbs_b_c_d4344eb4c766634ec3117c54c17e700b

محافظ الزرقاء يؤكد ميزات منطقة الأزرق السياحية والتنافسية

22023463443249021801

سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

main_image640d80dabc01d

قطع مبرمج للكهرباء بالأزرق اليوم

320237214733184663954

قطع مبرمج للكهرباء في الأزرق الأحد