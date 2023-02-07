غرفة طوارئ في زراعة الأغوار الشمالية للتعامل مع حوادث الحراج

الوكيل الإخباري

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- دعت مديرية زراعة لواء الأغوار الشمالية المواطنين إلى التواصل مع غرفة طوارئ المديرية، للتعامل مع أي إعاقات أو حوادث ناجمة عن سقوط أشجار حرجية أو تعديات عليها خلال فترة المنخفض الجوي.وقال مدير الزراعة المهندس رائد الشرمان إن غرفة الطوارئ تعمل على مدار 24 ساعة، لغاية إزالة أي أضرار ناجمة عن تساقط الأشجار الحرجية وتشابكها مع أسلاك شبكة الكهرباء، إضافة إلى حمايتها من التحطيب خلال الظروف الجوية.ودعا الشرمان المواطنين في مختلف مناطق لواء الأغوار الشمالية للتواصل مع غرفة الطوارئ على أرقام الهواتف: 0799063920 - 0775587054 - 0792093886.