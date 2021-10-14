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الخميس، 14-10-2021 10:47 ص

غرفة لعمليات وطوارئ الشؤون البلدية في الكرك استعدادا لفصل الشتاء

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الوكيل الاخباري- قرر مدير مديرية الشؤون البلدية في محافظة الكرك نبيل القسوس، الخميس، تشكيل لجنة لإدارة غرفة العمليات والطوارئ تتبع المديرية استعدادا لفصل الشتاء والظروف الجوية المرافقة لها.

وقالت المديرية، في بيان، إنه تم تسمية المفتش أحمد السيايدة مديرا وضابط ارتباط مع وزارة الإدارة المحلية في المركز بعمّان ومع بلديات محافظة الكرك.

وأضاف البيان، أن تشكيل الغرفة يأتي بناء على طلب نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، من مديريات الشؤون البلدية ومجالس الخدمات المشتركة والبلديات في المحافظات والألوية البدء بفتح غرف العمليات والطوارئ، استعدادا لمواجهة الحالات الطارئة والضرورية في فصل الشتاء.

وطلب القسوس من اللجنة متابعة جاهزية البلديات وتزويده بتقارير أولا بأول عن سير العمل في غرفة العمليات والطوارئ التابعة للمديرية في الكرك من جهة، وفي بلديات المحافظة من جهة ثانية، ومتابعة النشرات الجوية واتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة مسبقا بالتنسيق مع الجهات الرسمية وغرف العمليات الأخرى من جهة ثالثة، لمواجهة الظروف الجوية المُصاحبة للأمطار الغزيرة والثلوج والرياح الشديدة وغيرها.

وأشار البيان إلى أن كريشان كان قد طلب مؤخرا من كافة طواقم الوزارة وجميع البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في الأردن الاستعداد لمواجهة الحالات الطارئة في فصل الشتاء، وفتح غرف العمليات، والتأكد من جاهزية الآليات والمُعدات، وتهيئة القاعات المتوفرة في البلديات التي يمكن استخدامها كمراكز إيواء في الحالات الطارئة.

كما طلب كريشان البدء بفتح غرفة العمليات في وزارة الإدارة المحلية برئاسة الأمين العام حسين مهيدات، وفي كافة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية استعدادا لفصل الشتاء والظروف الجوية الطارئة المرافقة لها.

وحث نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية البلديات لمتابعة جهودها السابقة بالتأكد من تنظيف وتسليك مجاري الأودية والعبارات والأقنية ومناهل تصريف مياه الأمطار (والاسترشاد بقائمة البؤر الساخنة)، إلى جانب تشكيل فرق الكشف المستمرة عليها، وأيضا تشكيل ورش عمل لمعالجة الأوضاع الطارئة حال نشوئها أولا بأول، وإرسال تقرير بالمناطق التي تم تنظيفها لكل من الوزارة والمحافظة ومديرية الشؤون البلدية التي تتبع لها.

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