الأحد 19-03-2023
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الأحد، 19-03-2023 10:15 ص

غرق 4 أشقاء ببركة زراعية ووفاة أحدهم في الاغوار الشمالية

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الوكيل الإخباري - قال الملازم محمد الخطاطبة من الدفاع المدني، إنه تم التعامل خلال عطلة نهاية الأسبوع مع عدد من حوادث، نتج عنها وفاة و6 إصابات.اضافة اعلان


وأضاف الخطاطبة، خلال تقرير الدفاع المدني عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل من قبل الفرق المختصة مع إحدى حالات الغرق لـ4 أشقاء ببركة زراعية في الاغوار الشمالية، وتم إسعافهم إلى المستشفى، إلا أن أحدهم فارق الحياة وأصيب 3 أشخاص.

وأشار إلى أنه أصيب 3 أشخاص بضيق تنفس، إثر حريق شقة، في الطابق الثاني بعمارة مكونة من 4 طوابق في عمّان، بالإضافة للتعامل مع حريق مستودع إسفنج في منطقة القويسمة.

ونوه الخطاطبة إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية لـ( 3589) حالة إسعافية، وتم تأمين وصولهم للمستشفيات، والاستجابة الفورية لـ ( 249) حادث إنقاذ، والسيطرة على ( 111 ) حريقاً خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأهاب بالمواطنين بضرورة الانتباه للأطفال وإبعادهم عن مجاري المياه والبرك والسدود والاستخدام الأمثل لوسائل التدفئة في ظل الظروف الجوية السائدة.

 




 

 


 

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