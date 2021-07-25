الأحد 25-07-2021
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الأحد، 25-07-2021 11:24 ص

غضب النشطاء يسيطر على تويتر بعد حادثة الجاردنز

جاردنز


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #مستشفى_الجاردنز عبر منصة تويتر اليوم الأحد إثر حادثة انقطاع التيار الكهربائي في المستشفى يوم أمس السبت.

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وعبر النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" عن استيائهم بعد الإعلان عن تسجيل وفاتين في المستشفى، مُدّعين أن ما حدث بسبب تقصير الأطباء و الممرضين في المستشفى.


وطالب النشطاء بمحاسبة المقصرين والوقوف على الحادثة وعدم التهاون في معاقبة المعنيين بالأمر.

 

وكان قد انقطع التيار الكهربائي يوم أمس في مستشفى الجاردنز، وقال مدير مستشفى الجاردنز فايز أبو حميدان، خلال تصريحات سابقة، إن ما حدث من انقطاع اقتصر على الإنارة فحسب.

 

 

 

 

 

 

 

 


 




 

 


 

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