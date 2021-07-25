غضب النشطاء يسيطر على تويتر بعد حادثة الجاردنز

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #مستشفى_الجاردنز عبر منصة تويتر اليوم الأحد إثر حادثة انقطاع التيار الكهربائي في المستشفى يوم أمس السبت.

اضافة اعلان



وعبر النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" عن استيائهم بعد الإعلان عن تسجيل وفاتين في المستشفى، مُدّعين أن ما حدث بسبب تقصير الأطباء و الممرضين في المستشفى.



وطالب النشطاء بمحاسبة المقصرين والوقوف على الحادثة وعدم التهاون في معاقبة المعنيين بالأمر.

وكان قد انقطع التيار الكهربائي يوم أمس في مستشفى الجاردنز، وقال مدير مستشفى الجاردنز فايز أبو حميدان، خلال تصريحات سابقة، إن ما حدث من انقطاع اقتصر على الإنارة فحسب.



ولكن:

هل تم الأخذ بالأسباب؟

كيف كانت جاهزية مولدات الكهرباء التي تعمل فور انقطاع الكهرباء للطوارئ؟

أم أن أرواح الناس لم يعد لها قيمة؟ لا نقول إلا قدر الله وما شاء فعل.ولكن:هل تم الأخذ بالأسباب؟كيف كانت جاهزية مولدات الكهرباء التي تعمل فور انقطاع الكهرباء للطوارئ؟أم أن أرواح الناس لم يعد لها قيمة؟ #مستشفى_الجاردنز July 25, 2021



يارب رحمتك

#مستشفي_الجاردنز لا تعليم لا صحة لا اقتصاد لا وظائف، بطالة، فقر، جوع، فساد، شهداء اطفال البحر الميت، مستشفى السلط، مستشفى الجاردنز و و و ...يارب رحمتك July 25, 2021

#مستشفي_الجاردنز

هذي جريمه ولازم يتحاسبو عليها الفساد صار مسلسل عندنا هذي جريمه ولازم يتحاسبو عليها الفساد صار مسلسل عندنا July 25, 2021



المستشفيات الحكومية والخاصة تتقاضى مبالغ طائلة غير مبررة، كافية لإجراءات الصيانة اليومية، وإصلاح الأعطال، ما يحدث باختصار هو نهج كيف ما تيجي تيجي وكالعادة سيمر المجرمون منها دون عقاب لا مبرر أبدًا لهذه الجريمة، ولا يمكن تعليق هذا الأمر على شمّاعة الخطأ والأعطال.المستشفيات الحكومية والخاصة تتقاضى مبالغ طائلة غير مبررة، كافية لإجراءات الصيانة اليومية، وإصلاح الأعطال، ما يحدث باختصار هو نهج كيف ما تيجي تيجي وكالعادة سيمر المجرمون منها دون عقاب #مستشفي_الجاردنز July 25, 2021



نتيجة التحقيق اهمال الموظف

وعدم الاعتراف بالتقصيرر #مستشفي_الجاردنز لو أننا في بلد تحترم مواطنيها لاستقالة الحكومة كاملة .نتيجة التحقيق اهمال الموظفوعدم الاعتراف بالتقصيرر #سلامتكم July 25, 2021