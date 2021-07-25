غضب النشطاء يسيطر على تويتر بعد حادثة الجاردنز

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #مستشفى_الجاردنز عبر منصة تويتر اليوم الأحد إثر حادثة انقطاع التيار الكهربائي في المستشفى يوم أمس السبت.
وعبر النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" عن استيائهم بعد الإعلان عن تسجيل وفاتين في المستشفى، مُدّعين أن ما حدث بسبب تقصير الأطباء و الممرضين في المستشفى.
وطالب النشطاء بمحاسبة المقصرين والوقوف على الحادثة وعدم التهاون في معاقبة المعنيين بالأمر.
وكان قد انقطع التيار الكهربائي يوم أمس في مستشفى الجاردنز، وقال مدير مستشفى الجاردنز فايز أبو حميدان، خلال تصريحات سابقة، إن ما حدث من انقطاع اقتصر على الإنارة فحسب.
لا نقول إلا قدر الله وما شاء فعل.— Hani Hamadneh (@hani_hifzi) July 25, 2021
ولكن:
هل تم الأخذ بالأسباب؟
كيف كانت جاهزية مولدات الكهرباء التي تعمل فور انقطاع الكهرباء للطوارئ؟
أم أن أرواح الناس لم يعد لها قيمة؟#مستشفى_الجاردنز
لا تعليم لا صحة لا اقتصاد لا وظائف، بطالة، فقر، جوع، فساد، شهداء اطفال البحر الميت، مستشفى السلط، مستشفى الجاردنز و و و ...— أماني 𓂆 (@amani_alduom) July 25, 2021
يارب رحمتك
#مستشفي_الجاردنز
لمتى الإهمال والفساد والتخبيص اللي بيجي عحساب الشعب لمتى! ما كفيتوا! #مستشفى_الجاردنز— k h a l a a a a a a s (@zeinsadd) July 25, 2021
#مستشفي_الجاردنز— روز🌾 (@c_haw73) July 25, 2021
هذي جريمه ولازم يتحاسبو عليها الفساد صار مسلسل عندنا
يا رب أحمي الاردن والاردنيين لاننا نستاهل الافضل #صباح_الخير #مستشفى_الجاردنز— Abdallah Jarwan (@abood_jarwan) July 25, 2021
#مستشفى_الجاردنز الواحد صار يخاف يفوت شي مستشفى يطلع محمل— Aya (@AyakF_) July 25, 2021
هذه جريمة وأن سكت عنها الشعب فهو شريك #مستشفي_الجاردنز#جريمة_الجاردنز— Hosam hesa (@Hosam_alhesa) July 25, 2021
لا مبرر أبدًا لهذه الجريمة، ولا يمكن تعليق هذا الأمر على شمّاعة الخطأ والأعطال.— بلال سعادة (@bilalsaadajo) July 25, 2021
المستشفيات الحكومية والخاصة تتقاضى مبالغ طائلة غير مبررة، كافية لإجراءات الصيانة اليومية، وإصلاح الأعطال، ما يحدث باختصار هو نهج كيف ما تيجي تيجي وكالعادة سيمر المجرمون منها دون عقاب#مستشفي_الجاردنز
لو أننا في بلد تحترم مواطنيها لاستقالة الحكومة كاملة .— Hosam hesa (@Hosam_alhesa) July 25, 2021
نتيجة التحقيق اهمال الموظف
وعدم الاعتراف بالتقصيرر #سلامتكم#مستشفي_الجاردنز
بحزن وضعنا جد، كيف الأردني مش لاقي مكان يهرب عليه؟— Zain Hattab (@ZainHattab) July 25, 2021
بروح يتعالج بموت، بروح مطعم بموت، بروح رحلة بموت، طيب لمتى هالفساد؟ لمتى مفروض نُسكت يعني؟ لحتى يكون الهوا خطر علينا؟
هالقد دم الواحد رخيص جدًا بالأردن يا مسؤولين؟#مستشفى_الجاردنز