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الأربعاء، 21-10-2020 03:51 م

غضب في الشارع الاردني .. ووزير الصحة خارج التغطية !

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - لاقت قرارات الحكومة الاخيرة هجمة معارضة من قبل الشارع الاردني والتي اعلن عنها في مؤتمر صحفي يوم امس الثلاثاء .
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الاردنيون اعترضوا على القرارات الحكومية الاخيرة والتي اوصت في استمرار تعطيل دوام المدارس وجاهياً ، واستمرار الحظر الشامل يوم الجمعة ، حتى نهاية العام ، والاستعانة بخبراء من جامعات اجنبية لإتخاذ هذه القرارات المصيرية في حياة المواطنين .

ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا ان هذه القرارات لها خصوصية لدى الشارع الاردني ومن يتخذها يجب ان يكون على دراية بنمط وحياة الاردنيين ، كما اعترضوا على اتخاذ  قرارات طويلة الامد حتى نهاية العام دون النظر الى تطورات الحالة الوبائية بالمملكة وامكانية تحسنها خلال الاسابيع القادمة .

واكثر القرارات التي تم الاعتراض عليها وعبر عنها مواطنون في وقفات احتجاجية اليوم شمول صلاة الجمعة بالحظر الشامل نهاية الاسبوع وعدم امكانية اقامتها بسبب قرارات الحكومية الاخيرة .

موقع الوكيل الاخباري حاول بدوره التواصل مع وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات للحصول على اجابات شافية لما يدور في الشارع الاردني ، وعلى الرغم من تكرار محاولة الاتصال الا انه لم يجيب على هاتفه .


 




 

 


 

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