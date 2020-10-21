غضب في الشارع الاردني .. ووزير الصحة خارج التغطية !

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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لاقت قرارات الحكومة الاخيرة هجمة معارضة من قبل الشارع الاردني والتي اعلن عنها في مؤتمر صحفي يوم امس الثلاثاء .الاردنيون اعترضوا على القرارات الحكومية الاخيرة والتي اوصت في استمرار تعطيل دوام المدارس وجاهياً ، واستمرار الحظر الشامل يوم الجمعة ، حتى نهاية العام ، والاستعانة بخبراء من جامعات اجنبية لإتخاذ هذه القرارات المصيرية في حياة المواطنين .ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا ان هذه القرارات لها خصوصية لدى الشارع الاردني ومن يتخذها يجب ان يكون على دراية بنمط وحياة الاردنيين ، كما اعترضوا على اتخاذ قرارات طويلة الامد حتى نهاية العام دون النظر الى تطورات الحالة الوبائية بالمملكة وامكانية تحسنها خلال الاسابيع القادمة .واكثر القرارات التي تم الاعتراض عليها وعبر عنها مواطنون في وقفات احتجاجية اليوم شمول صلاة الجمعة بالحظر الشامل نهاية الاسبوع وعدم امكانية اقامتها بسبب قرارات الحكومية الاخيرة .موقع الوكيل الاخباري حاول بدوره التواصل مع وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات للحصول على اجابات شافية لما يدور في الشارع الاردني ، وعلى الرغم من تكرار محاولة الاتصال الا انه لم يجيب على هاتفه .