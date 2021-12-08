الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



عم الغضب والاستياء في الاردن عبر منصة تويتر اليوم الأربعاء في المملكة إثر عرض فيلم "أميرة" في افتتاح الدورة الثانية عشرة من مهرجان "كرامة لأفلام حقوق الإنسان" في العاصمة الأردنية عمّان .

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وتصدر وسم #اسحبوا_فيلم_أميرة عبر تويتر بحسب رصد "الوكيل الإخباري" حيث تفاعل النشطاء مع الوسم معتبرين الفيلم إساءة إلى الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وأعلنت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، أن فيلم "أميرة"، خيالي روائي وليس وثائقيا، واختيار أسلوب رواية القصة وسرد الأحداث يعود إلى طاقم العمل من الإخراج والتأليف والإنتاج.



وأضافت، في توضيح بشأن تقديم الفيلم الى جوائز الأوسكار لعام 2022 لتمثيل الأردن، أن "دور الهيئة الملكية للأفلام في الإعلان عن فتح باب التقديم للأفلام الطويلة للترشح لجوائز الأوسكار واستلام الأفلام وتنظيم سير العملية، إضافة إلى تشكيل لجنة مستقلة من خبراء معنيين بقطاع المرئي والمسموع".



وتابعت: "وقع اختيار اللجنة على فيلم "أميرة" من بين عدد من الأفلام المتقدمة الأخرى".



الفيلم للمخرج والكاتب المصري محمد دياب، وهو من إنتاج مشترك بين فلسطين والأردن ومصر.

واتُّهم الفيلم بأنه يعكس صورة مغايرة للواقع، ويسيء مباشرةً إلى الأسرى. وقالت سوسن دروزة، مديرة المهرجان لـ"العربي الجديد" إنه ستُعقَد جلسة نقاشية حول الفيلم وما أثاره من جدل في وقت لاحق (اليوم الأربعاء)، كاشفة عن أن المهرجان قد يصدر بياناً صحافياً يعبّر عن موقفه من الفيلم وتداعياته.



وتدور أحداث الفيلم حول فتاة تدعى أميرة (تقدم دورها الممثلة الأردنية الشابة تارا عبود)، وهي مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح مجهري، بعد تهريب السائل المنوي لوالدها نوار (الفنان الفلسطيني علي سليمان) السجين في السجون الإسرائيلية.