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الإثنين، 09-05-2022 08:22 ص

غوشة رئيسا لهيئة المكاتب والشركات الهندسية لدورة ثانية

غغغغ


الوكيل الإخباري - فاز مرشح قائمة التوافق المهني المهندس عبدالله غوشة برئاسة هيئة المكاتب والشركات الهندسية في الانتخابات التي جرت، أمس الأحد، في مجمع النقابات المهنية.

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وحصل غوشة على 947 صوتا، كما فاز مرشح قائمة التوافق المهندس عيسى حمدان بمركز نائب الرئيس وحصل على 589 صوتا، وتفوق على منافسيه في القوائم الاخرى.


كما فاز بعضوية المجلس عن قائمة "التوافق المهني" كل من المهندس احمد غنام والمهندسة فيروز البرغوثي والمهندس أشرف البوريني عن فئة مكتب استشاري، والمهندس عوني اخميس والمهندس عبدالحكيم خنفر والمهندس جمال العرموطي عن فئة مكتب هندسي، والمهندس رائد النتشة والمهندسة رندة سنان عن فئة مكتب مهندس، فيما فاز المرشح المستقل المهندس ماهر شلبك بعضوية مجلس الهيئة عن فئة مكتب هندسي.


وكانت صناديق الاقتراع قد أغلقت عند الساعة السابعة مساء، حيث تم انتخاب مجلس الهيئة وممثليها في الهيئة المركزية للنقابة والبالغ عددهم 20 مهندسا، حيث بدأ بعد ذلك التحضير لعملية فرز الأصوات.


وبلغ عدد المكاتب والشركات الهندسية المشاركة في الانتخاب 881 مكتبا وشركة هندسية من أصل 1300 مكتب مسددين للرسوم السنوية المستحقة وبنسبة بلغت 68 بالمئة.


وكانت انتخابات هيئة المكاتب والشركات الهندسية بدأت في التاسعة صباحا واستمرت حتى السابعة مساء أمس، وتنافست أربع قوائم ومرشحان اثنان مستقلان.


 




 

 


 

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