'غير مقبول ' يتصدر تويتر بعد نتائج القبول الموحد

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #غير_مقبول عبر منصة تويتر في المملكة وذلك بعد إعلان وزارة التعليم العالي عن نتائج القبول الموحد يوم أمس الجمعة.

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وأشار النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" إلى أنه عدد كبير من الطلبة ظهرت نتيجتهم 'غير مقبول' أي سوء اختيار بعد تقديمهم للتخصصات المتاحة في الجامعات الرسمية .



واشتكى الطلبة من نتيجة غير مقبول عبر تويتر مطالبين الوزارة بحل منصف وسريع.

#غير_مقبول ما شاء الله الاردن كلها مقبول طب بعد شوي نقلب حجر يطلعلنا طبيب طبيب لكل مواطن 😅😂 #القبول_الموحد October 1, 2021

pic.twitter.com/7clu9jCVP8 جايبة ٩٩.٤ منهج قطري وانقبلت ب خامس خيار الي بعد الطب والصيدلة يلي حطيتهم يلي هو هندسة طبية… حسبي الله عالظلم حسبي الله ونعم الوكيل بس #غير_مقبول October 1, 2021