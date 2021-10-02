السبت 02-10-2021
الوكيل الاخباري

عماوي: العنف ضد النساء ارتفع 33% خلال فترة الحجر

صرخة مدوية من متضرري العمارة المتصدعة في مخيم الحسين

مصر تكشف عن حجم صادراتها من الذهب

وفاة و5 إصابات بحادث تدهور في البلقاء

حدود جابر لـ الوكيل: من تقل أعمارهم عن 5 سنوات لا يخضعون لفحص كورونا

12 وفاة و679 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

البيطار: قطاع الاتصالات أساس التحوّل الرقمي وبحاجة لمزيد من التسهيلات

السفير الكوري يزور مهرجان جرش

تجارة الاردن: معرض الكتاب ساهم بتحريك قطاع النشر

بلاغ مرتقب من رئيس الوزراء بشأن الموازنة العامة

السبت، 02-10-2021 10:25 ص

'غير مقبول ' يتصدر تويتر بعد نتائج القبول الموحد

التعليم العالي 2


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #غير_مقبول عبر منصة تويتر في المملكة وذلك بعد إعلان وزارة التعليم العالي عن نتائج القبول الموحد يوم أمس الجمعة.

اضافة اعلان


وأشار النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" إلى أنه عدد كبير من الطلبة ظهرت نتيجتهم 'غير مقبول' أي سوء اختيار بعد تقديمهم للتخصصات المتاحة في الجامعات الرسمية .


واشتكى الطلبة من نتيجة غير مقبول عبر تويتر مطالبين الوزارة بحل منصف وسريع.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
codice-rosso-2-e1572021846584-1280x720

عماوي: العنف ضد النساء ارتفع 33% خلال فترة الحجر

مخيم

صرخة مدوية من متضرري العمارة المتصدعة في مخيم الحسين

920219121637730868143

حدود جابر لـ الوكيل: من تقل أعمارهم عن 5 سنوات لا يخضعون لفحص كورونا

الكوري

السفير الكوري يزور مهرجان جرش

معرض

تجارة الاردن: معرض الكتاب ساهم بتحريك قطاع النشر

الدفاع المدني مع لوغو

الدفاع المدني يتعامل مع ألف حالة إسعاف خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
الاردن اولا

انتهاك حقوق الإنسان يشعل تويتر في المملكة

مهرجان جرش3

نشطاء يرفضون مهرجان جرش

قمررررر

قمر الحصادين يتصدر تويتر في المملكة - صور

قاضي القضاة الشيخ عبدالكريم الخصاونة -(أرشيفية تصوير_ أمجد الطويل)

مفتي المملكة: غداً غرة شهر صفر

الصفدي

وزير الخارجية يبحث مستجدات القضية الفلسطينية مع سفراء الاتحاد الأوروبي

منح دراسية

قطر تقدم 800 منحة دراسية للأردن