'غير مقبول ' يتصدر تويتر بعد نتائج القبول الموحد

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #غير_مقبول عبر منصة تويتر في المملكة وذلك بعد إعلان وزارة التعليم العالي عن نتائج القبول الموحد يوم أمس الجمعة.
وأشار النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" إلى أنه عدد كبير من الطلبة ظهرت نتيجتهم 'غير مقبول' أي سوء اختيار بعد تقديمهم للتخصصات المتاحة في الجامعات الرسمية .
واشتكى الطلبة من نتيجة غير مقبول عبر تويتر مطالبين الوزارة بحل منصف وسريع.
انا تعبت من العيشة بهاي البلد 💔#غير_مقبول pic.twitter.com/v4muGP2oA5— shayma’a (@shaymaa_qudah) October 1, 2021
مُبارك للي طلعله هندسة ، وألف ألف مُبارك للي ماطلعله🥳😅#القبول_الموحد #غير_مقبول— Rami Al Jabari🌪🎱 (@ar94_rami) October 1, 2021
شو قصة #غير_مقبول طالعة لنص الأمة 🤣🚶♂️— إسلام🩺 (@EslamMash134) October 1, 2021
ما شاء الله الاردن كلها مقبول طب بعد شوي نقلب حجر يطلعلنا طبيب طبيب لكل مواطن 😅😂 #القبول_الموحد #غير_مقبول— فاطمه العظامات 🇯🇴 (@fatema_edamat) October 1, 2021
Twitter knows best 🧐#طارق_حامد_مش_للبيع#غير_مقبول pic.twitter.com/dLrz5bshXh— Mohamad Bedair (@mohamadbedair1) July 10, 2019
جايبة ٩٩.٤ منهج قطري وانقبلت ب خامس خيار الي بعد الطب والصيدلة يلي حطيتهم يلي هو هندسة طبية… حسبي الله عالظلم حسبي الله ونعم الوكيل بس #غير_مقبول pic.twitter.com/7clu9jCVP8— SA (@sslae3) October 1, 2021
الله لا يتقبل منكم لا صلاه و لا دعاء ، كل شي عم تستخفوا فيه و ما عاملين قيمه لشي ،،،،، #غير_مقبول— ⚔️حسام⚔️ (@mtarhini22) September 3, 2021