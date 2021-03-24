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فئات عمرية أقل من 60 عاما ستتلقى لقاح كورنا في عمان قريبا

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الأربعاء، 24-03-2021 12:04 م

الأولوية لكبار السن ومن يعانون الأمراض المزمنة

فئات عمرية أقل من 60 عاما ستتلقى لقاح كورنا في عمان قريبا

حج
الدكتور بسام حجاوي


الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، الدكتور بسام حجاوي ، على أهمية تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا ، خاصة لفئتي كبار السن ومن يعانون الأمراض المزمنة.

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وأشار حجاوي ، الأربعاء لـ"الوكيل الإخباري" ، أن هنالك أولويات للمسجّلين عبر المنصة الخاصة لتلقي اللقاح ، حيث يتم تطعيم الأشخاص الذين بلغت أعمارهم 60 عاما فأكثر وفق عدة معايير، في العاصمة عمّان "حاليا" .

 

وفي ردّ على سؤال حول إمكانية تطعيم الأشخاص الذين يعانون الأمراض المزمنة ، ودون سن الـ(60) عاما ، أوضح أنه يتم دراسة المعايير الخاصة بكل شخص والمعتمدة من قبل وزارة الصحة.

 

وبيّن حجاوي أن الأولوية في إعطاء اللقاح لكبار السن ، وسيتم خلال الفترة القريبة القادمة ، الوصول إلى فئات عمرية أقل في عمان ، حيث أن هنالك نسبة كبيرة من أعمارهم 60 عاما وما فوق يعانون الأمراض المزمنة.

 

ونوّه أن المملكة بصدد الحصول إلى مزيد من اللقاحات خلال الفترة القادمة ، ما يعني إمكانية تلقي اللقاح من قبل المواطنين دون سن الـ(60) عاما، لافتا إلى ضرورة تعبئة البيانات بالشكل الصحيح عبر المنصّة من أجل التمكّن من الحصول على اللقاح.

 

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