الخميس 03-03-2022
الوكيل الاخباري

20 مليار دولار خسائر روسيا يوميا جراء غزو أوكرانيا

رئيس وزراء اسبق: بهذه الطريقة نوفر فرص عمل ونقضي على البطالة

الحكومة تبحث للكفاءات الأردنية فرص عمل في دولة الكويت

توضيح آلية شمول مشتركي أنظمة الطاقة الشمسية بالتعرفة الكهربائية المدعومة

بالفيديو .. أمطار آذار تهطل على العاصمة عمّان

التعليم العالي تعلن عن توقف مبرمج لخدماتها الإلكترونية

الأردن ودول عربية تصوّت ضد روسيا بالأمم المتحدة -أسماء

الرئيس الأوكراني: مقتل 9 آلاف جندي روسي خلال أسبوع

إطلاق برنامج الشراكة المؤسسية بين الأردن والمانيا

الضريبة للمكلفين: ادفعوا لتجنب الغرامات

الخميس، 03-03-2022 10:10 ص

فئات لن يشملها الدعم التكميلي.. تفاصيل

WhatsApp Image 2022-02-08 at 12.00.56 PM


الوكيل الإخباري - كشف مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور الفئات والأسر غير المستهدفة بالدعم التكميلي.

وقال الضمور لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لن يتم شمول كل الذين استفادوا من برنامج تكافل 3 والذي كان مخصصا لدعم الأسر المتضررة من جائحة كورونا.

وأضاف أن برنامج الدعم التكميلي يستهدف الأسر الأشد فقرا وحاجة وليس المتضررين من الجائحة، مشيرا إلى أن عمال المياومة الذين توقفت أعمالهم خلال فترة الإغلاقات عادوا إلى عملهم بشكل طبيعي.

وبيّن الضمور أن البرنامج سيشمل 125 ألف أسرة من أصل 412 ألف أسرة تقدمت للاستفادة من برنامج الدعم التكميلي، حيث تعمل كوادر الصندوق على حصر الأسر الأشد حاجة.

وتابع أنه بإمكان الأسر غير المؤهلة للاستفادة من البرنامج الاعتراض على الموقع الإلكتروني في الأول من نيسان المقبل مع تقديم وثائق أو أدلة تثبت صحة الاعتراض وفي حال تم قبولها فإن الصندوق سيشمله بالبرنامج.

وأوضح الضمور أن قيمة أعلى دعم ستحصل عليه الأسر المؤهلة 136 دينار، فيما لن يقل الحد الأدنى عن 50 دينار.

ولفت إلى قيمة الدعم تعتمد على عدة معايير أهمها عدد أفراد الأسرة وأوضاعها المعيشية ووجود أشخاص مرضى لديها ومساحة المنزل وغيرها.

وكان صندوق المعونة الوطنية نشر رابطا للاستعلام عن حالة الطلب للاستفادة من دعم النقدي الموحد.

اضافة اعلان

 

يذكر أن مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية وافق في وقتٍ سابق على تغيير اسم برنامج الدعم التكميلي "تكافل 1" إلى برنامج "الدعم النقدي الموحد"، إضافة إلى تحسين معادلة الاستهداف لبرنامج الدعم النقدي الموحد.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0hU65fQT9XRKe4vbDQuQyTyc4iO3liazodRCfhEw

بحث التعاون بين العقبة الخاصة والمركز الدولي للأمن والسلامة

302590_5_1590928346

تمديد تجديد رخص المهن حتى نهاية آذار

61d72188c0d6a

مراكز فحص كورونا ليوم الجمعة - أسماء

A general Scene from Kuwait - (Archives)

الحكومة تبحث للكفاءات الأردنية فرص عمل في دولة الكويت

image (2)

ردم 5 آبار مهجورة في كفرنجة

Jordan-17A-093_-_Karak_Castle

سياحة الكرك: الإجراءات التخفيفية ستنعش القطاع السياحي

أخبار متعلقة
وزارة التنمية الاجتماعية

الضمور: 3 آلاف سيدة استفادت من مراكز تنمية المجتمع المحلي

WhatsApp Image 2022-02-26 at 1.27.33 PM

المعونة الوطنية يوضح حول قيمة الدعم التكميلي وموعد الصرف

WhatsApp Image 2022-02-20 at 10.42.27 AM

إجراء من المعونة بشأن برنامج الدعم التكميلي

فلوس 2

المعونة الوطنية: صرف الدعم التكميلي مطلع نيسان المقبل

c0729a84-550f-4b91-89fb-a99cd0ebdab4

مهيدات ردا على الوكيل: دقة فحص كورونا السريع أقل من 84% وهي غير معتمدة

5f4bb25f03a5b

كورونا تعلق دوام موظفي الخط الحديدي الحجازي