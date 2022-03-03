فئات لن يشملها الدعم التكميلي.. تفاصيل

الوكيل الإخباري - كشف مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور الفئات والأسر غير المستهدفة بالدعم التكميلي.



وقال الضمور لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لن يتم شمول كل الذين استفادوا من برنامج تكافل 3 والذي كان مخصصا لدعم الأسر المتضررة من جائحة كورونا.



وأضاف أن برنامج الدعم التكميلي يستهدف الأسر الأشد فقرا وحاجة وليس المتضررين من الجائحة، مشيرا إلى أن عمال المياومة الذين توقفت أعمالهم خلال فترة الإغلاقات عادوا إلى عملهم بشكل طبيعي.



وبيّن الضمور أن البرنامج سيشمل 125 ألف أسرة من أصل 412 ألف أسرة تقدمت للاستفادة من برنامج الدعم التكميلي، حيث تعمل كوادر الصندوق على حصر الأسر الأشد حاجة.



وتابع أنه بإمكان الأسر غير المؤهلة للاستفادة من البرنامج الاعتراض على الموقع الإلكتروني في الأول من نيسان المقبل مع تقديم وثائق أو أدلة تثبت صحة الاعتراض وفي حال تم قبولها فإن الصندوق سيشمله بالبرنامج.



وأوضح الضمور أن قيمة أعلى دعم ستحصل عليه الأسر المؤهلة 136 دينار، فيما لن يقل الحد الأدنى عن 50 دينار.



ولفت إلى قيمة الدعم تعتمد على عدة معايير أهمها عدد أفراد الأسرة وأوضاعها المعيشية ووجود أشخاص مرضى لديها ومساحة المنزل وغيرها.



وكان صندوق المعونة الوطنية نشر رابطا للاستعلام عن حالة الطلب للاستفادة من دعم النقدي الموحد.

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يذكر أن مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية وافق في وقتٍ سابق على تغيير اسم برنامج الدعم التكميلي "تكافل 1" إلى برنامج "الدعم النقدي الموحد"، إضافة إلى تحسين معادلة الاستهداف لبرنامج الدعم النقدي الموحد.



