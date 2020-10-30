فاجعة تضرب الوسط الطبي الاردني بوفاة 5 اطباء - اسماء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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نعت نقابة الاطباء الاردنية خمسة من أعضائها "شهداء العمل والواجب، الذين ارتقوا اثناء اداء واجبهم المهني".وقالت في منشور لها على حسابها الرسمي في موقع "فيسبوك" إن آخر هؤلاء الأعضاء الذين فقدهم الوطن "الدكتور حميد ابو عبيلة، والدكتور محمد عبدالرحمن الشرع، والدكتور محمد عبدالمنعم الدويري، والدكتور هيثم الخشمان، والدكتور عباس منصور".وأكدت النقابة أن الاطباء والكوادر الصحية "هم الابطال الحقيقيون في مواجهة هذه الجائحة، فهم دائما في صفوف المواجهة، ولا يتوانون عن أداء مهامهم بالرغم من المخاطر التي تهدد حياتهم".