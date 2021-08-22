فاجعة وفاة الشاب النهار تشعل مواقع التواصل

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - غيب الموت الشاب نهار عبد المنعم النهار ، الأمر الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، خلال الساعات الماضية .

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وقد انهالت التعليقات بسرعة البرق على "الخبر المفجع" ، داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان .

وقد استذكرت عائلته وأصدقاؤه ومحبوه الراحل النهار ، حيث سيرته المحمودة والعطرة ، معبّرين عن حزنهم وصدمتهم بسبب وفاته .

"الوكيل الإخباري" من جهته تواصل مع أحد أقرباء النهار للوقوف على ملابسات وفاته ، دون جدوى .

الراحل النهار ، عاش بطيب سيرته واليوم يرحل مفارقا الحياة بلا وداع ولم يبقَ سوى الذكريات الأليمة التي أصبحت في أركان غرفته وزوايا منزله .

وقد انتشرت صوره كالنار في الهشيم ، وتداول نشطاء عبارات مؤثرة .