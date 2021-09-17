فاجعة وفاة عشرينية حرقا على يد زوجها تشعل مواقع التواصل

الوكيل الإخباري - أشعلت فاجعة حرق مواطن لزوجته العشرينية في عمان مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت الأردنيين ، بعد وفاة الزوجة أمس الخميس متأثرة بجراحها .

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وكان مصدر أمني أكد في وقت سابق لـ"الوكيل الإخباري: أنه تم ضبط الزوج وإحالته للقضاء في حينه وقرر المدعي العام توقيفه على ذمة القضية .



وقال المصدر إن السيدة لا يوجد لها ملف سابق لدى حماية الأسرة ولم يسبق لها أن تقدمت بأي شكوى .

وقد تسببت الحادثة باستياء شعبي ، على وقع مطالبة الأردنيين الجهات المعنية باتخاذ إجراءات حيال هؤلاء الذين ينسلخون عن مبادئهم وأخلاقهم ، الامر الذي يهدد أمن المجتمع والعائلات الأردنية .

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