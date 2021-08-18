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الأربعاء، 18-08-2021 12:17 م

فاجعتان تشهدها المملكة في أقل من 24 ساعة

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - شهدت المملكة منذ الساعات القليلة الماضية وفي أقل من 24 ساعة فاجعتين مؤلمتين أشعلتا مواقع التواصل الاجتماعي وأثارتا الأردنيين، نتيجة لحادثي سير .

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فقد فُجع مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد رامي الدباس ، بوفاة نجله إثر حادث سير مؤسف فجر اليوم ( أنقر هنا ) .

 

وقد اشتعلت مواقع التواصل بالخبر ، داعين للشاب محمد بالرحمة والمغفرة وأن يُلهم عائلته الصبر والسلوان 

 

وسيشيع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد العيزرية الى مقبرة العيزرية.

 

وفي خبر ثانٍ ، أكد مصدر مسؤول في إدارة السير ، إن طفلاً يبلغ من العمر 9 سنوات تعرض للدهس في محافظة الزرقاء.

 

وأضاف خلال تصريحات صحفية أن مجموعة من الأطفال كانوا يتعلقون بالمركبات المارة في الشارع أثناء سيرها وخلال امساك الطفل بإحدى المركبات سقط ليتعرض للدهس من قبل المركبة التي كانت تسير خلفها وأدى ذلك إلى وفاته ( أنقر هنا ) .

 

ومن جهته دعا الإعلامي محمد الوكيل، الاربعاء عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، السائقين بتوخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات (أنقر هنا )  .

 

كما وجّه دعوة لأولياء الأمور إلى الانتباه إلى أبنائهم وعدم تركهم يلهون في الشوارع تحسبا من حوادث السير.

 

 




 

 


 

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