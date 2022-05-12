فاعليات شعبية ورسمية تدين اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة

الوكيل الاخباري - دانت فاعليات شعبية ورسمية اغتيال قوات الاحتلال الاسرائيلية للصحافية شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها لاقتحام الاحتلال لمخيم جنين ما يعد تعدياً صارخاً على الحريات والقيم الصحافية السامية.



وأكدت الفعاليات، إنَّ هذه الجريمة تكشف انتهاك اسرائيل لشريعة حقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية التي تحمي الصحفيين وتجرّم استهدافهم في مناطق النزاعات والحروب وطالبت بفتح تحقيق دولي بهذه الجريمة، مشيرة إلى ان الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية كاملة عن اغتيال أبو عاقلة.

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