فاعليات شعبية ورسمية في البترا تحتفل بعيد الاستقلال

الوكيل الإخباري - احتفلت فاعليات شعبية ورسمية في لواء البترا، اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد استقلال المملكة 76 الذي يصادف اليوم.

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وتضمنت الاحتفالات، التي نظمتها مديرية شباب البترا، بالتعاون مع مدرسة جلواخ الأساسية، ومركزي شابات البترا وشباب وشابات الطيبة فقرات فنية وعروضا مسرحية.

وأشار مدير مديرية شباب البترا، الدكتور خلدون الصعوب، إلى حرص الهاشميين على مدى السنين على دعم الشباب، لافتا إلى أهم الإنجازات الشبابية لهذا العام، وهو توقيع إقرار جائزة ولي العهد للشباب التي تقع تحت مسؤولية وزارة الشباب.



ولفت إلى أنه تم البدء بإنشاء مدن رياضية وشبابية بإيعاز من جلالة الملك عبدلله الثاني، والذي أكد على دعم الشباب في الأوراق النقاشية التي طرحها جلالته.



وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا بالإنابة، الدكتور زياد السعيدات، إن مدينة البترا وبكافة تجمعاتها الـ6 احتفلت بعيد الاستقلال 76 بشعور من الفخر والاعتزاز، كما شاركت في الاحتفالية التي نظمت في محافظة معان.



وأضاف أن مدينة البترا تعد رمزاً للهوية الوطنية الأردنية، ومقصداً أساسياً لكبار زوار الأردن من ملوك ورؤساء دول، وتعبر عن جذور الأردن التي تمتد لآلاف السنين.



من جهتها، قالت مديرة تربية لواء البترا، انتصار الحمايدة، إن المديرية أطلقت مبادرة" آثارنا احفظ جمالها" خلال احتفال أقيم في مدرسة المدينة الوردية الأساسية المختلطة بمناسبة عيد الاستقلال، وهو ما يؤكد حرص المديرية على حماية آثار البترا والوطن ككل بربطها بالتربية والنشء عن طريق توعية الطلبة بأهمية التراث والتاريخ.



وتزينت شوارع اللواء وميادينه ومباني سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ومتحف بترا ومركز زوار البترا والمؤسسات العامة بالأعلام الأردنية والملصقات التي تحمل شعار عيد الاستقلال؛ احتفالاً بعيد الاستقلال 76.



وتُقيم السلطة، يوم غد الخميس، بالتعاون مع مديرية شباب لواء البترا ومديرية تربية وتعليم البترا ومبادرة النشامى احتفالية في السوق التجاري بوسط مدينة وادي موسى، تشتمل على فعاليات فلكلورية لطلبة المدارس، ورسم على الوجه وآخر بالحناء ومسابقات متنوعة.



كما احتفلت مدارس لواء البترا، اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد الاستقلال الـ 76 ضمن فعاليات وطنية تضمنت عروضا فلكورية، وتزيين المدارس بالأعلام بمشاركة الطلبة.



ففي مدرسة عين امون الأساسية المختلطة وزعت الأعلام على الطلبة والمارة احتفالا بهذه المناسبة بمشاركة الشرطة المجتمعية، كما زينت مدرسة الخنساء الأساسية المختلطة المدرسة وجرى إحياء فعاليات تضمنت قصائد وطنية وعروض مسرحية فلكورية.



وبهذه المناسبة، كرمت مدرسة بيضا الأساسية المختلطة الطلبة المتميزين، كما كرمت مدرسة الطيبة الأساسية للبنين، بمشاركة قسم النشاطات في تربية البترا، الطلبة المتميزين والهيئة الإدارية على الجهود المبذولة خلال العام.



وكرمت مدرسة عاصم بن ثابت الأساسية للبنين المعلمين، وجرى عرض مجموعة من الأنشطة التي تقوم بها خلال حفل أقامته، كما احتفلت مدرسة فاطمة الزهراء الأساسية بمشاركة الطلبة والتي تضمنت عروضا وفقرات فلكورية وطنية، وشاركت مدرسة حي حمدون الأساسية في سلسلة احتفالات أقامتها مدارس اللواء بهذه المناسبة.