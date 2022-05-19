فاعليات عجلونية: الاستلام الجزئي لمشروع مستشفى الإيمان يؤخر إنجاز المرحلة الثالثة

الوكيل الإخباري - قالت فاعليات عجلونية، إن الاستلام الجزئي لمشروع مبنى مستشفى الايمان الحكومي الجديد سيؤدي إلى تأخير انجاز المرحلة الثالثة والتي تتضمن الكراجات ومواقف السيارات والمبنى الإداري.

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واكدوا أهمية، أن تقوم وزارتا الأشغال والصحة بتنفيذ تعهداتهما لاستلام المبنى الحالي للتخلص من المبنى القديم الذي يعاني من الضيق وتهالكه وعدم قدرته على استيعاب الاعداد المتزايدة من المراجعين، مطالبين باستلامه بالسرعة القصوى والبدء بالمرحلة الثالثة لهدم المبنى الحالي وبناء مواقف السيارات التي تعتبر من اهم مراحل المشروع.



وأكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية سابقاً النائب الدكتور فريد حداد أهمية استلام المستشفى بشكل متكامل التزاماً بتعهدات رئيس الوزراء خلال زيارته الأخيرة لمحافظة عجلون، مبيناً أنه تم مؤخراً الالتقاء بوزير الاشغال من خلال وفد ضم نواب المحافظة وعددا من أعضاء لجنة تنسيق العمل التطوعي والاجتماعي من اجل الإسراع بتشغيل المستشفى.



وبين، أن هناك متابعات حثيثة مع وزارتي الاشغال والصحة من أجل انهاء معاناة أبناء المحافظة، متسائلا عن الاستلام الجزئي للمستشفى الذي لن يخدم مطالب أبناء عجلون الذين انتظروه لأكثر من 8 سنوات، مبيناً أن المستشفى لن يكون بشكل متكامل الا بإنجاز المرحلة الثالثة لبناء مواقف السيارات والمباني الإدارية وخصوصاً أن هناك 4 دونمات خصصت من الحراج لهذه الغاية.



وأشار النائب الدكتور فراس القضاة إلى انه بحث موضوع الاستلام الكلي للمشروع أكثر من مرة وهناك تواصل مستمر مع وزارتي الاشغال والصحة، وحيث جرت الوعود باستلامه كاملا خلال أسبوع من اجل السير بالمرحلة الثالثة.



بدورها، قالت النائب الدكتور صفاء المومني، إنه تم زيارة المشروع الجديد والالتقاء بمدير عام المشروع للوقوف الى مراحل العمل التي وصلت في المشروع وأبرز التحديات التي تواجه استلامه من اجل متابعتها مع الوزارات المعنية.



وقالت عضو لجنة تنسيق العمل التطوعي والاجتماعي في عجلون، منار القضاة، إن قيام وزارة الاشغال باستلام 3 طوابق فقط من المستشفى على الرغم من مطالبات المواطنين لتشغيله بأقصى سرعه واستلامه كاملاً الا ان هناك بطئ في هذه الإجراءات وخاصة أنه يوجد 11 طابقاً رئيسيً ومباني فرعية.



وكانت وزارة الاشغال، أوضحت في بيان صحفي صادر عن وحدة الاعلام، انها استلمت 3 طوابق من أصل 11 طابقاً وأن الطوابق التي تم استلامها تتضمن أقسام العيادات بمختلف الاختصاصات وتتضمن 16 عيادة اختصاص من أمومة وطفولة وقلب وأنف وأذن وحنجرة وعيون وأسنان ومختبرات فرعية وسجلات وصيدلية ومحاسبة وغيرها وبواقع 56 غرفة وقسم الطوارئ والمختبرات الرئيسية وبنك الدم في الطابق الرابع والذي يشمل غرفة التشخيص والإنعاش واستقبال الطوارئ وتقديم العلاجات الأولية بالإضافة إلى غرفة عمليات صغرى ومختبرات رئيسية.