فاعليات في الكرك تدعو للتمسك بالقانون والحفاظ على النظام العام



الوكيل الاخباري -

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دعت فاعليات شعبية ورسمية في محافظة الكرك إلى التمسك بالقانون والحفاظ على النظام العام والالتزام بعدم إقامة التجمعات في ظل الجهود الحكومية لمكافحة وباء كورونا.وقالت مقررة تجمع لجان المرأة في الكرك ميسون المبيضين في بيان اليوم السبت، إن الأردن مر بتحديات كثيرة، وكانت العشائر الأردنية سداً منيعاً وذراعا قويا وقف أمامها بالمرصاد، ويحتم علينا الواجب أن نحافظ على الأمن الوطني وتماسك النسيج الاجتماعي، فقد كان ديدن الأردن الانحياز إلى مصالح الأمة قوميا عروبيا لا تأخذه في الحق لومة لائم.