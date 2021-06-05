السبت 05-06-2021
الوكيل الاخباري

فاعليات في الكرك تدعو للتمسك بالقانون والحفاظ على النظام العام

مبادرة لصيانة منازل الأسر العفيفة في معان

فلسطين النيابية تدعو البرلمانات العربية والدولية لنصرة الفلسطينيين

افتتاح المبنى الجديد لمديرية زراعة مأدبا

مجلس النواب ينظر باستقالة العجارمة الإثنين

مدينة الحسين للشباب تحتفل بمئوية الدولة

دودين: خطّة لتطوير المنظومة الإعلاميّة

وزيرة الصناعة تبحث مع عدد من الصناعيين في أبو علندا المعيقات التي تواجههم

مؤتة والمركز الثقافي التركي يبحثان التعاون المشترك

مركز الأميرة بسمة للتنمية يُطلق مبادرة لعيون القائد بالأغوار الشمالية

السبت، 05-06-2021 06:53 م

فاعليات في الكرك تدعو للتمسك بالقانون والحفاظ على النظام العام

620214224927981592226



الوكيل الاخباري -  دعت فاعليات شعبية ورسمية في محافظة الكرك إلى التمسك بالقانون والحفاظ على النظام العام والالتزام بعدم إقامة التجمعات في ظل الجهود الحكومية لمكافحة وباء كورونا.
اضافة اعلان

وقالت مقررة تجمع لجان المرأة في الكرك ميسون المبيضين في بيان اليوم السبت، إن الأردن مر بتحديات كثيرة، وكانت العشائر الأردنية سداً منيعاً وذراعا قويا وقف أمامها بالمرصاد، ويحتم علينا الواجب أن نحافظ على الأمن الوطني وتماسك النسيج الاجتماعي، فقد كان ديدن الأردن الانحياز إلى مصالح الأمة قوميا عروبيا لا تأخذه في الحق لومة لائم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مشروع المكرمة الملكية لإسكان الأسر الفقيرة بمنطقة الشيدية في معان-(من المصدر)

مبادرة لصيانة منازل الأسر العفيفة في معان

w

افتتاح المبنى الجديد لمديرية زراعة مأدبا

520213019111266387980

مدينة الحسين للشباب تحتفل بمئوية الدولة

5202129133843715423606

دودين: خطّة لتطوير المنظومة الإعلاميّة

w

وزيرة الصناعة تبحث مع عدد من الصناعيين في أبو علندا المعيقات التي تواجههم

5202130195025346596706

مؤتة والمركز الثقافي التركي يبحثان التعاون المشترك

أخبار متعلقة
5202131121836748387161

تحذير صارم من وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين بالمملكة - بيان

فراية

وزير الداخلية يحذر من أية تحشدات أو تجمعات تمس بسيادة القانون

5202118222233771016890

إربد: وقفة تضامنية نصرة للقدس وغزة

1

وقفة تضامنية بالأغوار الشمالية مع الشعب الفلسطيني

5202117202540657931416

توجيهات من وزير الداخلية بشأن الوقفات التضامنية مع الفلسطينيين

مندوب

تكريم شرطي سير ضبط سالب بنك في عمان