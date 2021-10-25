فاقدون لوظائفهم بوزارة التربية- أسماء

الوكيل الاخباري– أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الإثنين، عن فقدان 5 موظفين لعملهم في الوزارة لتغيبهم عن العمل لمدة تزيد عن 10 أيام متصلة أو متقطعة خلال السنة دون عذر مشروع.
ويأتي ذلك؛ استنادا لأحكام المادة 38/أ من نظام الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 2021، وعملا بأحكام المادة (170) الفقرة (أ) البند (2) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020.
1- عبير ناصر موسى العمري/ الرمثا
2- محمود صالح محمد الديات/ دير علا
3- فراس مطلق موسى العظمات/ البادية الشمالية
4- منكشا محمد توفيق مومني/ الزرقاء الأولى
5- ماجد دهام رحيل الخالدي/البادية الشمالية
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