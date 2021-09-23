الخميس 23-09-2021
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الخميس، 23-09-2021 09:17 ص

فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة_ أسماء

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن فقدان العديد من الموظفين لعملهم في الوزارة لتغيبهم عن العمل لمدة تزيد عن 10 أيام متتالية.

وتالياً الأسماء والتفاصيل:

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1- عبد المولى علي محمد الزعارير/ طبيب عام

2_مهدي سليمان عيسى امواس/اختصاصي عيون

3- أحمد محمد ناظم عبيدات/ ممرض قانون

4_الاء حسين علي القيسي/ ممرضة قانونية

5_ محمد بسام سلمان العموش/ ممرض مشارك

6- معن سليم محمد خليفة/ اختصاصي جراحة الكلى والمسالك البولية

7- امنه صبحي محمد العجارمة/ مساعدة فنية تخدير وانعاش

8- روان توفيق محمد البشابشة/ فنية مختبر

 

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