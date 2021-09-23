فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة_ أسماء

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن فقدان العديد من الموظفين لعملهم في الوزارة لتغيبهم عن العمل لمدة تزيد عن 10 أيام متتالية.
وتالياً الأسماء والتفاصيل:
1- عبد المولى علي محمد الزعارير/ طبيب عام
2_مهدي سليمان عيسى امواس/اختصاصي عيون
3- أحمد محمد ناظم عبيدات/ ممرض قانون
4_الاء حسين علي القيسي/ ممرضة قانونية
5_ محمد بسام سلمان العموش/ ممرض مشارك
6- معن سليم محمد خليفة/ اختصاصي جراحة الكلى والمسالك البولية
7- امنه صبحي محمد العجارمة/ مساعدة فنية تخدير وانعاش
8- روان توفيق محمد البشابشة/ فنية مختبر
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