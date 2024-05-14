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الثلاثاء، 14-05-2024 11:14 ص

"فاو" تطلق مشروعا لدعم الغابات الحضرية والتخضير الحضري في الأردن

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الوكيل الإخباري- أطلقت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) ووزارة الزراعة الاثنين، "مبادرة المدن الخضراء: مدن رائدة في الواحات الخضراء المتكاملة وأنظمة الغذاء"، والتي تعزز دعم التشجير الحضري والتخضير الحضري في الأردن وبتمويل من الحكومة الايطالية من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.اضافة اعلان


وعقدت المنظمة ورشة تعريفية لإطلاع شركائها على تفاصيل المشروع الذي أبرمته وزارة الزراعة وفاو، فيما تناولت الورشة بنود المشروع الرئيسة وخطة العمل واستراتيجية التنفيذ، حيث عقدت ورشة العمل بحضور وزارة البيئة ووزارة الزراعة ومجموعة مختارة من أصحاب المصلحة والشركاء الحكوميين.

يهدف هذا المشروع العالمي إلى دعم الغابات الحضرية والتخضير الحضري لتحسين القدرة على الصمود والصحة والرفاهية للمجتمعات الحضرية في الأراضي الجافة، وهو يساهم في مبادرة منظمة الأغذية والزراعة للمدن الخضراء (GCI) التي حددها المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة كمجال ذي أولوية ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالهدف الاستراتيجي لبيئة أفضل، وخاصة فيما يتعلق بـ "تحقيق نظم غذائية حضرية مستدامة"، و"التخفيف من آثار تغير المناخ". وتكييفها في نظم الأغذية الزراعية" و"التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية للأغذية والزراعة".

ويتيح المشروع لمنظمة الأغذية والزراعة تنسيق الجهود مع الشركاء وتقديم استجابات فنية متكاملة وتجميع المساهمات المالية. وتعمل مبادرة المدن الخضراء بشكل وثيق مع المكاتب اللامركزية لمنظمة الأغذية والزراعة، وتتوافق مع أطر البرمجة القُطرية لمنظمة الأغذية والزراعة(إطار البرمجة القطرية) وإطار الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي المستدام (إطار التعاون) للسعي من أجل التعاون، وزيادة التعاون بين وكالات الأمم المتحدة على أرض الواقع. لضمان الانسجام و التجانس، حيثما أمكن، سيتم مواءمة الإطار مع أهداف ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما تلك الواردة في أهداف التنمية المستدامة 11 و 2 و 6 و 8 و 12 و 13 و 15.

أما بالنسبة لأنشطة المشروع التي سيتم تنفيذها في عمان، فهي: إعادة تأهيل حدائق الأطفال في بلدية عمان، ومبادرات السقف الأخضر بالتعاون مع المجتمعات المحلية والمدارس، وتشمل بناء القدرات الفنية لأصحاب المصلحة لتعزيز الزراعة الحضرية.

 




 

 


 

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