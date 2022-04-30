الإثنين 02-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الامن العام : وفاة طفلة برصاصة من سلاح جدها السبعيني

الأسد ومحمد بن زايد يتبادلان التهاني بحلول عيد الفطر

الملك يتبادل التهاني مع عاهل البحرين

مصدري الخضار تكشف سبب ارتفاع سعر الليمون

لا إصابات كورونا في مستشفيات الجنوب

الدنمارك تستدعي السفير الروسي بعد انتهاك مجالها الجوي

الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة على قرار فرض حظر تدريجي على النفط الروسي

الملكة: تقبل الله منا جميعاً وكل عام وأنتم ومن تحبون بألف خير

3 محافظات خالية من كورونا

رمضانيات إربد تنثر اجواء الفرح

السبت، 30-04-2022 10:21 م

فتح أبواب زيارة النزلاء طيلة أيام العيد

الامن


الوكيل الاخباري - أعلنت ادارة مراكز الإصلاح والتأهيل أنه بمناسبة عيد الفطر السعيد وانسجاماً مع السياسة الإصلاحية المُتبعة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل لإبقاء النزيل على اتصال دائم مع محيطه الخارجي ومشاركتهم افراحهم ومناسباتهم فقد تقرر فتح ابواب الزيارات لذوي النزلاء طيلة ايام عيد الفطر السعيد من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عصراً ، وأكدت على الاستمرار بدعوة ذوي النزلاء لزيارة أقاربهم النزلاء زيارات خاصة طيلة أيام العيد.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2

الملك يتبادل التهاني مع عاهل البحرين

666

مصدري الخضار تكشف سبب ارتفاع سعر الليمون

كورونا الوكيل

لا إصابات كورونا في مستشفيات الجنوب

ب

الملكة: تقبل الله منا جميعاً وكل عام وأنتم ومن تحبون بألف خير

كورونا 7

3 محافظات خالية من كورونا

52022114822797141260

رمضانيات إربد تنثر اجواء الفرح

أخبار متعلقة
الامن

الأمن العام يستكمل الأمسيات الرمضانية العائلية للنزلاء وذويهم من سواقة

fff

تواصل إقامة الإفطارات الرمضانية لنزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل وذويهم

اعلان-تجنيد-الأمن-العام-2021-800x576

اللقاءات الرمضانية للنزلاء وذويهم تتوالى على موائد افطار مراكز الاصلاح