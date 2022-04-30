فتح أبواب زيارة النزلاء طيلة أيام العيد

الوكيل الاخباري - أعلنت ادارة مراكز الإصلاح والتأهيل أنه بمناسبة عيد الفطر السعيد وانسجاماً مع السياسة الإصلاحية المُتبعة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل لإبقاء النزيل على اتصال دائم مع محيطه الخارجي ومشاركتهم افراحهم ومناسباتهم فقد تقرر فتح ابواب الزيارات لذوي النزلاء طيلة ايام عيد الفطر السعيد من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عصراً ، وأكدت على الاستمرار بدعوة ذوي النزلاء لزيارة أقاربهم النزلاء زيارات خاصة طيلة أيام العيد.

اضافة اعلان