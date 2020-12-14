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الإثنين، 14-12-2020 08:20 م

فتح العروض المالية لأول عطاء عبر نظام الشراء الإلكتروني

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الوكيل الاخباري - أعلنت دائرة العطاءات الحكومية عن فتح العروض المالية لأول عطاء عبر نظام الشراء الإلكتروني الذي اطلقته الدائرة مطلع تشرين الأول الماضي بالتوازي مع اجراءات العمل الورقي المتبعة حاليا.
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وقال مدير عام الدائرة المهندس محمود خليفات في بيان صحافي اليوم الاثنين، إن الدائرة تحرص على التحول نحو الإدارة الإلكترونية في أتمتة إجراءات الشراء بعد استكمال مشروع نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS) وإصدار التشريعات اللازمة بالتعاون مع ديوان التشريع والرأي ودوائر الشراء في المملكة.

وأشار إلى أن الدائرة على استعداد تام لتقديم المساعدة والتوجيه والرد على أية استفسارات بخصوص اجراءات النظام .

يذكر أن انطلاق هذا المشروع يعد نقطة تحول كبيرة في منظومة إصلاح سياسات الشراء الحكومي عبر تطبيق معايير النزاهة والشفافية والحد من تدخل العنصر البشري في اجراءات الشراء.

 




 

 


 

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