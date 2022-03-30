الأربعاء 30-03-2022
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الأربعاء، 30-03-2022 11:51 ص

فتح باب التجنيد في سلاح الجو الملكي

سلاح الجو الملكي


الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحـــة الأردنيـــة – الجيـــــش العربي – مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور من حملة شهادة الدبلوم الشامل ولحساب قيادة سلاح الجو الملكي – صنف دفاع جوي, ضمن التخصصات التالية أو تفرّعاتها:

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( المعدات والتركيبات الكهربائية , الصيانة الكهروميكانيكية, الاتصالات وشبكات الحاسوب , تكنولوجيا التحكم الصناعي , تكنولوجيا الطاقة , هندسة الأنظمة الذكية , هندسة نظم القوى الكهربائية , هندسة الذكاء الاصطناعي , الأجهزة الدقيقة والتحكم بالعمليات , الميكاترونيكس , هندسة إلكترونية , هندسة الأنظمة الهيدروليكية / الآلات الثقيلة , هندسة الميكانيك وصيانة المركبات الكهربائية والهجينة , تكنولوجيا التصنيع المحوسب , التكييف والتبريد , تكنولوجيا الصناعات الكيميائية ).


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