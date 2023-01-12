فتح باب التجنيد لحساب سلاح الجو (رابط)

الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحـــة الأردنيـــة – الجيـــــش العربي - مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور من حملة شهادة الدبلوم الشامل فقط ولحساب قيادة سلاح الجو الملكي – مهن الدفاع الجوي المركزي, ضمن التخصصات التالية أو تفرّعاتها:
( المعدات والتركيبات الكهربائية , الصيانة الكهروميكانيكية, الاتصالات وشبكات الحاسوب , تكنولوجيا التحكم الصناعي , تكنولوجيا الطاقة , هندسة الأنظمة الذكية , هندسة نظم القوى الكهربائية , هندسة الذكاء الاصطناعي , الأجهزة الدقيقة والتحكم بالعمليات , الميكاترونيكس , هندسة إلكترونية , هندسة الأنظمة الهيدروليكية / الآلات الثقيلة , هندسة الميكانيك وصيانة المركبات الكهربائية والهجينة , تكنولوجيا التصنيع المحوسب , التكييف والتبريد , تكنولوجيا الصناعات الكيميائية ).
التسجيل من خلال الرابط أنقر : هنا
علماً بأنه سيتم تفعيل رابـــط تقديــــم الطلبـــات إعتباراً مــــن يوم الأحد الموافق 2023/1/15 .
الشروط العامة :
1. أن يكون أردني الجنسية وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
2. أن يكون من مواليد عام 1994 وما بعد .
3. أن يكون لائق للخدمة من الناحية الصحية .
4. أن لا يكون له خدمة سابقة في القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية.
5. أن لا يقل الطول عن 160سم وأن يتناسب الطول مع الوزن .
6. على المتقدم أن يجتاز الفحوصات المُقررة التالية :
أ. الفحص الطبي .
ب. فحص اللياقة البدنية .
ج. فحص القراءة والكتابة (ثقافة عامة) .
د. فحص فني وحسب التخصص .
هــ. إجتياز المقابلة الشخصية .
الوثائق المطلوبة :
1. صورة مصدقة عن الهوية الشخصية .
2. الشهادة الجامعية المتوسطة (أصلية أو صورة مصدقة عنها).
3. شهادة ميلاد أصلية عدد (2) أو صورة مصدقة عنها .
4. صورة شخصية عدد (4) .
5. دفتر العائلة (صفحة الوالد) أو شهادة وفاة لوالده مثبت عليها مكان ولادة الأب وصورة مصدقة عنها .
6. كشف علامات مصدق للثانوية العامة .
7. قرار التقاعد لأبناء المتقاعدين العسكريين أو كتاب رسمي يثبت بأن والد المتقدم ما زال على رأس عمله للعاملين العسكريين .
8. دفتر خدمة العلم مؤجل .
9. نموذج التفصيلات الشخصية معبأ حسب الأصول والذي يمكن الحصول عليه مجاناً من كافة مكاتب التعبئة والجيش الشعبي ومدارس الثقافة العسكرية .
ملاحظة
1. يُمنح المجندين رتبة عريف عند تجنيدهم وحسب تعليمات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
2. سيتم استقبال من تنطبق عليه الشروط في قيادة سلاح الجو الملكي / ماركا (الباب الجنوبي) إعتباراً من الساعة (0800) وحسب الموعد الذي يُحدد من قِبل اللجنة عن طريق الهاتف الخلوي والموقع الإلكتروني .
3. الوصول إلى الباب الجنوبي / قيادة سلاح الجو الملكي عن طريق خط ماركا الجنوبية (مجمع رغدان) نادي السباق.
4. لأي استفسار الاتصال بالأرقام التالية أثناء أوقات الدوام الرسمي:
0797457186 , 0772118025.