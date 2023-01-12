فتح باب التجنيد لحساب سلاح الجو (رابط)

الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحـــة الأردنيـــة – الجيـــــش العربي - مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور من حملة شهادة الدبلوم الشامل فقط ولحساب قيادة سلاح الجو الملكي – مهن الدفاع الجوي المركزي, ضمن التخصصات التالية أو تفرّعاتها:

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( المعدات والتركيبات الكهربائية , الصيانة الكهروميكانيكية, الاتصالات وشبكات الحاسوب , تكنولوجيا التحكم الصناعي , تكنولوجيا الطاقة , هندسة الأنظمة الذكية , هندسة نظم القوى الكهربائية , هندسة الذكاء الاصطناعي , الأجهزة الدقيقة والتحكم بالعمليات , الميكاترونيكس , هندسة إلكترونية , هندسة الأنظمة الهيدروليكية / الآلات الثقيلة , هندسة الميكانيك وصيانة المركبات الكهربائية والهجينة , تكنولوجيا التصنيع المحوسب , التكييف والتبريد , تكنولوجيا الصناعات الكيميائية ).



التسجيل من خلال الرابط أنقر : هنا

علماً بأنه سيتم تفعيل رابـــط تقديــــم الطلبـــات إعتباراً مــــن يوم الأحد الموافق 2023/1/15 .



الشروط العامة :



1. أن يكون أردني الجنسية وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .

2. أن يكون من مواليد عام 1994 وما بعد .

3. أن يكون لائق للخدمة من الناحية الصحية .

4. أن لا يكون له خدمة سابقة في القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية.

5. أن لا يقل الطول عن 160سم وأن يتناسب الطول مع الوزن .

6. على المتقدم أن يجتاز الفحوصات المُقررة التالية :

أ. الفحص الطبي .

ب. فحص اللياقة البدنية .

ج. فحص القراءة والكتابة (ثقافة عامة) .

د. فحص فني وحسب التخصص .

هــ. إجتياز المقابلة الشخصية .



الوثائق المطلوبة :

1. صورة مصدقة عن الهوية الشخصية .

2. الشهادة الجامعية المتوسطة (أصلية أو صورة مصدقة عنها).

3. شهادة ميلاد أصلية عدد (2) أو صورة مصدقة عنها .

4. صورة شخصية عدد (4) .

5. دفتر العائلة (صفحة الوالد) أو شهادة وفاة لوالده مثبت عليها مكان ولادة الأب وصورة مصدقة عنها .

6. كشف علامات مصدق للثانوية العامة .

7. قرار التقاعد لأبناء المتقاعدين العسكريين أو كتاب رسمي يثبت بأن والد المتقدم ما زال على رأس عمله للعاملين العسكريين .

8. دفتر خدمة العلم مؤجل .

9. نموذج التفصيلات الشخصية معبأ حسب الأصول والذي يمكن الحصول عليه مجاناً من كافة مكاتب التعبئة والجيش الشعبي ومدارس الثقافة العسكرية .



ملاحظة

1. يُمنح المجندين رتبة عريف عند تجنيدهم وحسب تعليمات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

2. سيتم استقبال من تنطبق عليه الشروط في قيادة سلاح الجو الملكي / ماركا (الباب الجنوبي) إعتباراً من الساعة (0800) وحسب الموعد الذي يُحدد من قِبل اللجنة عن طريق الهاتف الخلوي والموقع الإلكتروني .

3. الوصول إلى الباب الجنوبي / قيادة سلاح الجو الملكي عن طريق خط ماركا الجنوبية (مجمع رغدان) نادي السباق.

4. لأي استفسار الاتصال بالأرقام التالية أثناء أوقات الدوام الرسمي:

0797457186 , 0772118025.

