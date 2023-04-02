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الأحد، 02-04-2023 06:15 ص

فتح باب التسجيل لامتحان "التوجيهي" لمدة 3 أيام

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الوكيل الاخباري - تبدأ الأحد، فرصة أخرى للتسجيل ودفع الرسوم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2023، ويستمر التسجيل حتى الثلاثاء المقبل، حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم.اضافة اعلان


وقالت الوزارة، إن قرار التمديد جاء لإتاحة الفرصة للطلبة الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال الفترة التي حددتها الوزارة في وقت سابق، مؤكدة أن الدفع الإلكتروني لا يزال متاحًا لمن سجلوا في الفترة الماضية ولم يستكملوا عملية الدفع.

ويشمل التسجيل، الطلبة النظاميين، وطلبة الدراسة الخاصة الجدد، والطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح، والطلبة الراغبين في رفع المعدل لخطة 2018 فما بعد.

وأوضحت الوزارة أن إجراءات التسجيل ستكون حسب الآتي: الطلبة النظاميون سيحصلون على طلبات اشتراكهم عن طريق مدارسهم، داعية إلى إرفاق الوثائق التالية بطلب الاشتراك: صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) أو صورة مصدقة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر، صورتان شخصيتان حديثتان مطابقتان للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6، إضافة إلى رسوم اشتراك 20 دينارا للطالب النظامي في المدارس الحكومية، و50 دينارا للطالب النظامي في المدارس الخاصة.

أما الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح والراغبون في رفع المعدل، فسيكون تسجيلهم إلكترونيا عن طريق الموقع، مع دفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة عن طريق "إي فواتيركم" على أن يراجع الطالب غير الأردني قسم الامتحانات في مديرية التربية والتعليم التي يتبع لها محضرًا صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية قياس 4×6 بعد إكماله عمليتي التسجيل.

وكانت قد انتهت الخميس 23 آذار، الفترة التي حددتها الوزارة لاستقبال طلبات الاشتراك في الامتحان، التي كانت قد بدأت في 12 آذار الماضي.

 




 

 


 

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