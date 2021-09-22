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الأربعاء، 22-09-2021 02:07 م

فتح باب التسجيل لامتحان مهنة التمريض و القبالة القانونية

تمريض


الوكيل الإخباري - أعلن المجلس التمريضي الأردني الأربعاء، عن فتح باب التسجيل لعقد امتحان المزاولة لمهنة التمريض و القبالة القانونية.

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وقال أمين عام المجلس الدكتور هاني النوافلة، إن المجلس سيعقد الامتحان في الجامعة الهاشمية يوم الأربعاء 13 تشرين الأول المقبل في الساعة 11 صباحاً، داعيا إلى التسجيل عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بامتحان المزاولة، أو عبر الموقع الإلكتروني للمجلس التمريضي الأردني.


وأضاف أن من المتوقع أن يتقدم ما يزيد عن 750 ممرضا/ قابلة للامتحان، ما يعزز من رصيد ديوان الخدمة المدنية ويزيد من مخزون طلبات التوظيف لأصحاب مهنة التمريض والقبالة، ليسهم في توفير الكوادر التمريضية في حال طلبت وزارة الصحة والمؤسسات الصحية الأخرى.


ودعا النوافلة، المتقدمين إلى إحضار شهادة رسمية تفيد بتلقي جرعتي مطعوم فيروس كورونا أو الجرعة الأولى وغير متخلف عن الجرعة الثانية، استنادا لقانون الدفاع رقم 32 وقرار وزير الصحة، وخلاف ذلك إحضار فحص (بي سي آر) لا تتجاوز مدته عن 72 ساعة. 


وأضاف أن إحضار الشهادة شرط اساسي لدخول قاعات الامتحان، وكذلك الالتزام بارتداء الكمامة والتقيد بتعليمات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي.

 

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