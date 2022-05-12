الخميس 12-05-2022
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الخميس، 12-05-2022 02:03 م

فتح باب التقديم لإنشاء مشاريع استثمارية في السلط

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الوكيل الإخباري - أعلنت بلدية السلط الكبرى بالتعاون مع مركز تطوير الأعمال، عن فتح باب التقديم لمشاريع استثمارية للشباب الباحثين عن العمل في وسط المدينة التراثي التجاري "ساحة العين" ضمن مشروع عزم الممول من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

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وقالت البلدية في بيان اليوم الخميس، إن آخر موعد لاستقبال الطلبات الثلاثاء المقبل.


ودعت الراغبين بتقديم الطلبات وتعبئة النموذج وإرساله عبر البريد الإلكتروني لبلدية السلط الكبرى: E-mail:[email protected]، أو من خلال مراجعة مديرية العلاقات العامة والإعلام في البلدية.

 

لتقديم الطلبات أنقر هنا

 




 

 


 

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