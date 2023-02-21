فتح باب القبول في بعض برامج الماجستير والدكتوراه بجامعة اليرموك- رابط

الوكيل الاخباري- أعلن عميد البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة اليرموك عن فتح باب القبول في برامج الماجستير والدكتوراه التالية:



كلية الشريعة والدراسات الإسلامية



دكتوراه التفسير وعلوم القرآن

دكتوراه الحديث الشريف وعلومه

دكتوراه التربية الإسلامية

ماجستر أصول الدين

كلية التربية



دكتوراه مناهج اللغة العربية واساليب تدريسها

ماجستير مناهج التربية المهنية واساليب تدريسها

ماجستير مناهج العلوم واساليب تدريسها

ماجستير مناهج الرياضيات واساليب تدريسها

ماجستير القياس والتقويم





كلية الحجاوي



هندسة الاتصالات

هندسة القوى الكهربائية

كلية العلوم



علوم الارض

العلوم البيئية

الاحصاء

الاحصاء التطبيقي

الجيوانفورماتكس التطبيقي

الفيزياء

الكيمياء

كلية الاثار



الاثار

النقوش

الانثروبولوجيا

صيانة المصادر التراثية

اضافة اعلان

كلية القانون



القانون الخاص

القانون العام

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب



علوم الحاسوب

نظم المعلومات الحاسوبية

كلية الاقصاد



الاقتصاد

كلية الرياضة



علوم الحركة

كلية الفنون



الموسيقى

الفنون التشكيلية

كلية الاداب



اللغات الحديثة/ علوم اللغة الفرنسية

العلوم السياسية





وقالت الجامعة في منشور عبر منصة "فيسبوك" أن التقدم بطلب الالتحاق سيكون إلكترونيًا ولغاية يوم الاحد الموافق 26/2/2023 من خلال الرابط التالي فقط:

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