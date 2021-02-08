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الإثنين، 08-02-2021 09:36 ص

٤٥٠ مسافر فقط

فتح جسر الملك حسين باتجاه الأراضي الفلسطينية

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توضيحية


الوكيل الإخباري - قرّرت إدارة أمن الجسور ، التابعة لمديرية الأمن العام ، فتح جسر الملك حسين، أمام حركة المسافرين المغادرين باتجاه الأراضي الفلسطينية من حملة هويات الضفة الغربية ، اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 8/2/2021.

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ووفق ما تمّ رصده من خلال " الوكيل الإخباري "، لصفحة أمن الجسور عبر "الفيسبوك" ، فإن العدد المسموح به هو ٤٥٠ مسافر فقط.

 

 

ويأتي هذا الإجراء ، نتيجة للمطالبات بإعادة فتح الجسر  أمام مواطنين ، لم يتمكّنوا من العودة إلى فلسطين ، بعد القرار الحكومي المتمثّل بإغلاقه أمام حركة المسافرين ، إثر جائحة كورونا.

 

وزادت إدارة أمن الجسور:
للاستفسار يرجى التواصل على :
الادارة:
٠٥٣٥٨١٠٣٠
٠٥٣٥٨١٦١٥


الواتس:
٠٧٧٠٩٩٨٢٧١

 


 




 

 


 

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