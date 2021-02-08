فتح جسر الملك حسين باتجاه الأراضي الفلسطينية

الوكيل الإخباري - قرّرت إدارة أمن الجسور ، التابعة لمديرية الأمن العام ، فتح جسر الملك حسين، أمام حركة المسافرين المغادرين باتجاه الأراضي الفلسطينية من حملة هويات الضفة الغربية ، اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 8/2/2021.



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ووفق ما تمّ رصده من خلال " الوكيل الإخباري "، لصفحة أمن الجسور عبر "الفيسبوك" ، فإن العدد المسموح به هو ٤٥٠ مسافر فقط.

ويأتي هذا الإجراء ، نتيجة للمطالبات بإعادة فتح الجسر أمام مواطنين ، لم يتمكّنوا من العودة إلى فلسطين ، بعد القرار الحكومي المتمثّل بإغلاقه أمام حركة المسافرين ، إثر جائحة كورونا.

وزادت إدارة أمن الجسور:

للاستفسار يرجى التواصل على :

الادارة:

٠٥٣٥٨١٠٣٠

٠٥٣٥٨١٦١٥



الواتس:

٠٧٧٠٩٩٨٢٧١



