فتح صناديق الاقتراع لانتخابات نقابة المهندسين

الوكيل الإخباري - بدأت انتخابات نقابة المهندسين الأردنيين، الجمعة، وجرى فتح صناديق الاقتراع عند الساعة 9 صباحاً لانتخاب النقيب ونائبه وأعضاء مجلس النقابة، حيث بلغ عدد من يحق لهم التصويت 73966 مهندسا ومهندسة.

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قال أمين عام نقابة المهندسين الأردنيين علي ناصر، إن النقابة استكملت استعداداتها لإدارة العملية الانتخابية، لانتخاب النقيب ونائبه وأعضاء مجلس النقابة.



وأضاف ناصر، أن "الانتخابات ستجري في 25 صندوق (لجنة) موزعة على المركز الرئيس في عمّان وكافة فروع النقابة في جميع محافظات المملكة، وأن هذه الصناديق تشرف عليها لجان منتخبة من الهيئة العامة، إضافة إلى وجود مندوب عن وزير الأشغال العامة والإسكان على كل صندوق".



وبين أن نقابة المهندسين قامت بإعداد دليل حول آلية الاقتراع وتم تعميمه عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للنقابة، كما تم تعميمه عبر رسائل SMS للمهندسين لاتباع الخطوات الصحيحة للتصويت لاختيار المرشحين، وفقا للرابط https://youtu.be/IFG_u-JXf4A.



من جانبه، قال رئيس اللجنة العليا لإدارة الانتخابات صخر الكلوب، إن عدد صناديق الاقتراع (اللجان)، ستكون موزعة على النحو التالي: (10 صناديق في المركز الرئيس في عمان موزعة على النحو التالي: 3 صناديق للشعبة المدنية، صندوقان للشعبة المعمارية، صندوقان للشعبة الميكانيكية، صندوقان للشعبة الكهربائية، وصندوق واحد لشعبتي الكيماوي والتعدين).