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الخميس، 13-10-2022 01:41 م

فتح طريق الزرقاء - جسر الغباوي أمام حركة السير

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الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية إنه تم فتح طريق الزرقاء -جسر الغباوي باتجاه المفرق أمام حركة السير اليوم الخميس بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل طبقات الرصف لطريق الزرقاء - المفرق والتي نفذتها وزارة الأشغال العامة والإسكان.

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وأشارت في إدراج لها على "فيسبوك"، اليوم الخميس، إلى أن أعمال الصيانة مستمرة في المرحلة الثانية لنفس الطريق ما بعد الجامعة الهاشمية باتجاه المفرق لمسافة حوالي 800م ومن المتوقع الانتهاء منها مطلع الأسبوع المقبل.

 

وأضافت أن دوريات الإدارة متواجدة على طول الطريق للدلالة والإرشاد.

 




 

 


 

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