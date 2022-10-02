الأحد 02-10-2022
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الأحد، 02-10-2022 07:40 م

فتح طلبات الانتقال لطلبة مكرمة أبناء العشائر والأقل حظًا - رابط

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الوكيل الاخباري - أعلنت وحــدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من مكرمة أبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة ستبدأ اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 2 / 10 / 2022 ، وحتى الساعة الثالثة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافـــق 4 / 10 / 2022، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوحدة، علماً بأن عملية تقديم طلبات الإنتقال محصورة بالطلبة الأردنيين (المحققين لشروط الاستفادة من هذه المكرمة الملكية السامية، وحسب الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لهذه المكرمة في كل محافظة من محافظات المملكة إضافةً إلى توفر الشواغر، علماً بأن هذه الطلبات لا تشمل الإنتقال إلى تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، وذلك بناءً على قرار اللجنة العليا للمكرمة الملكية السامية.

وعلى الطالب استخدام نفس البيانات (الرقم الوطني)، و(الرمز السري) التي قام بإنشائه عند تقديم طلب الإلتحاق لأول مرة،و لتقديم طلب إنتقال : اضغط هنا

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