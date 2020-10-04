فتح معاصر الزيتون غدا

الوكيل الإخباري- قرر وزير البيئة ووزير الزراعة المكلف الدكتور صالح الخرابشة، ان يكون موعد فتح معاصر الزيتون للموسم 2020/ 2021 والتي تخدم مناطق المملكة كافة اعتبارا من يوم غد الاثنين.

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وأكد الخرابشة انه سيتم متابعة التزام اصحاب معاصر الزيتون بتطبيق كافة الشروط البيئية والصحية من خلال كوادر وزارة الزراعة، كما سيتم العمل على جمع البيانات لهذا الموسم من خلال استمارة مسح معاصر الزيتون المعتمدة من قبل لجان الاستراتيجية وبالتنسيق مع إدارة المسح في دائرة الاحصاءات العامة.



وتبلغ المساحات المزروعة بأشجار الزيتون في جميع مناطق المملكة حسب التعداد الزراعي الأخير الذي أجرته دائرة الاحصاءات العامة، 560 ألف دونم، كما بلغت أعداد الاشجار المزروعة بالزيتون 5ر10 مليون شجرة، وهي تعادل حوالي 72 بالمئة من المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة و20 بالمئة من مجمل المساحة المزروعة.



وحسب احصاءات وزارة الزراعة يساهم قطاع الزيتون بشكل فاعل في الناتج القومي الإجمالي، وتجاوز حجم الاستثمارات في هذا القطاع مليار دينار بالإضافة إلى توفيره مصدر دخل لأكثر من 80 ألف أسرة أردنية.



ويقدر معدل إنتاج المملكة من ثمار الزيتون للسنوات الخمس الأخيرة بحوالي 150 ألف طن سنوياً يتم عادة تحويل 20 بالمئة منها للتخليل، و80 بالمئة للمعاصر، ويبلغ معدل إنتاج الزيت حوالي 22 الف طن سنوياً، حيث وصل الأردن منذ عام 2000 الى الاكتفاء الذاتي وتصدير جزء من الانتاج إلى دول العالم.



ويصل إنتاج المملكة من زيت الزيتون سنويا حوالي 24 الف طن، ويبلغ متوسط استهلاك المواطن من زيت الزيتون 4 كغم سنوياً.



ويصل عدد المعاصر العاملة في المملكة، إلى 132 معصرة تستخدم أحدث وسائل التكنولوجيا في عصر الزيتون بعدد خطوط انتاج 281 خطاً وبطاقة إنتاجية 3ر436 طن /الساعة.



ويوجد في المملكة أكثر من 20 صنف زيتون، أهمها النبالي البلدي والرصيعي والنبالي المحسن والصوراني والقنابيسي ونصوح جبع من فلسطين والشامي والجروسيدي الإسباني والاسكولانو وليتيشينو والفرونتيو وكواتينا وغيرها.



