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السبت، 15-04-2023 04:54 م

فتح مواقف السيارات في ساحة عقبة وسط السلط مجانا

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الوكيل الإخباري - أعلنت بلدية السلط الكبرى، اليوم السبت، عن فتح أبواب مواقف السيارات في ساحة عقبة بن نافع وسط المدينة، مجانا على مدار الساعة.

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وقال رئيس البلدية المهندس محمد الحياري، إن أبواب المواقف ستفتح على مدار الساعة من الآن وحتى نهاية أيام عيد الفطر السعيد، للتسهيل على المواطنين والتخفيف من الازدحامات المرورية في الوسط التجاري.


ودعا الحياري، المواطنين الى التعاون وعدم إغلاق الشوارع والاصطفاف العشوائي والالتزام بالشواخص المرورية واستخدام المواقف والساحات المجانية التي وفرتها البلدية في عدة مواقع داخل المدينة.

 




 

 


 

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