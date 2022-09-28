فترة الترشح لانتخابات غرف الصناعة تنتهي اليوم

الوكيل الإخباري - تنتهي اليوم الأربعاء، فترة الترشح لانتخابات مجالس إدارة غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية لسنة 2022، وفق ما أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب.

اضافة اعلان



الهيئة بدأت في استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجالس إدارة غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية، في 14 أيلول/سبتمبر الحالي، في مقار الغرف الصناعية.



وبينت الهيئة أنه يمكن الحصول على طلب الترشح الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.



مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، حدد يوم الثلاثاء الموافق 29/10/2022، موعدا للاقتراع لانتخابات مجالس إدارة غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية.



ونشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني جداول الناخبين الأولية؛ لانتخابات مجالس إدارة غرف الصناعة 2022 وممثلي القطاعات الصناعية وفقا لنظام غرف الصناعة.

